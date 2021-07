Offrant un bureau avec vue, les séjours chez l’habitant sont un succès ; segment brille alors que les postes de travail tentent les gens

Alors que Covid ravageait le secteur de l’hôtellerie, les familles d’accueil sont venues à la rescousse.

Depuis avril, Triveni Srinivas et Nithin M, au début de la trentaine, travaillent pour une société d’animation basée à Hyderabad dans une famille d’accueil à Chikmagalur, Karnataka.

« C’est un peu extravagant, mais nous sommes heureux de l’avoir pris. Parfois, combler le fossé entre le travail et le plaisir peut aider à maintenir la santé mentale en ces temps difficiles », a déclaré Triveni.

En explorant des espaces de travail prêts à l’emploi, ce couple n’est pas seul. Pour une majorité d’employés de bureau, 2020 a apporté un changement de paradigme dans les priorités. Bien que la FMH soit venue avec un répit bien nécessaire après les déplacements trépidants, beaucoup ont été confrontés à de nouveaux défis tels que des maisons exiguës, le manque d’interaction sociale et la pression de jongler entre les tâches ménagères et le travail. Un déménagement temporaire dans une station de montagne idyllique ou une ville balnéaire a offert cette pause du stress de vivre – et de travailler – à l’ombre d’une pandémie.

Alors que Covid ravageait le secteur de l’hôtellerie, les familles d’accueil sont venues à la rescousse. Ils ont su attirer des couples de travailleurs, parfois avec des enfants, qui recherchaient des logements privés, propres et hygiéniques, suivant les protocoles Covid. Beaucoup ont pu se permettre des séjours prolongés en raison de tarifs compétitifs, renforçant la popularité de cet arrangement alternatif.

Le directeur général d’Airbnb pour l’Inde, l’Asie du Sud-Est, Hong Kong et Taïwan, Amanpreet Singh Bajaj, a déclaré qu’un grand nombre d’Indiens envisageaient de voyager au-delà des vacances – pour inclure le travail à distance ou d’autres arrangements qui brouillent les frontières entre la vie, le travail et les voyages.

« Poussés par une forte demande refoulée de voyages, nous constatons des signes de reprise dans nos activités nationales. Nous avons constaté une demande pour des séjours à proximité éloignés des villes métropolitaines, ainsi qu’une modification des préférences des consommateurs pour opter pour des séjours plus longs pour vivre et travailler dans une nouvelle destination », a-t-il ajouté.

Une autre plate-forme de voyage en ligne de premier plan, le COO de MakeMyTrip, Vipul Prakash, a déclaré que les voyageurs indiens avaient progressivement développé un appétit pour des hébergements alternatifs comme des villas et des familles d’accueil au cours des dernières années, mais après la pandémie, l’intérêt a considérablement augmenté.

Les voyageurs recherchent la commodité d’un hôtel associée à leur intimité comme à la maison. Certains recherchent des équipements de base comme des kitchenettes, un espace pour enfants, Internet et une laverie, tandis que d’autres pourraient rechercher un chef 24h/24, 7j/7, une piscine, une salle de sport, etc. De plus, à mesure que la conscience envers les voyages durables augmente, le nombre de recherches augmente. pour des villas ou des séjours chez l’habitant durables ou respectueux de l’environnement, a-t-il ajouté.

« Selon YouGov, 66% des Indiens envisagent des trajets à distance de conduite des principaux métros. Ceci est soutenu par la résurgence de la demande que nous constatons pour des destinations comme Lonavala, Shimla, Pune, Kasauli, Nainital et Dharamshala. Nos tendances de recherche montrent que les voyageurs recherchent des options d’hébergement isolées dans des destinations plus proches de la nature », a expliqué Bajaj.

Nitin George, partenaire de Rainforest & Talisman Property Management, qui propose des unités de location de vacances de 1-BHK à des villas à Goa, a déclaré que les familles d’accueil se débrouilleraient bien au cours des six à huit prochains mois. Alors que les gens explorent de plus en plus les hébergements alternatifs, ce segment prend de l’ampleur, ce qui entraînera à son tour une rationalisation des prix, les rendant ainsi plus attractifs.

La demande augmente, a déclaré le maire de Rohan d’Exquis Homes Goa. “Les locations de villas à Goa touchent le ciel, la quasi-totalité de notre inventaire de maisons de vacances étant réservée jusqu’à trois semaines à l’avance”, a-t-il ajouté.

Le nord et l’ouest de l’Inde sont des marchés particulièrement forts pour les villas avec des destinations comme Goa, Lonavala, Alibaug et Mahabaleshwar à l’ouest, et Nainital, Mussoorie, Shimla et Manali au nord. Les destinations touristiques du sud telles que Coorg, Munnar, Chikmagalur et Ooty sont populaires pour les séjours dans les plantations et les cottages respectueux de l’environnement, a déclaré Prakash.

La dernière enquête d’Airbnb avec YouGov sur les tendances des voyages pour 2021 a également montré que sept voyageurs sur 10 (69 %) indiquent qu’ils rechercheront des hébergements uniques tels que des villas, des fermes, des cottages, des cabanes dans les arbres, des lodges naturels et des huttes lors de leurs voyages, a déclaré Bajaj.

Les gouvernements des États tentent également de profiter de la poussée. Par exemple, Uttarakhand, qui compte environ 4 000 familles d’accueil enregistrées, promeut le concept avec des programmes tels que Veer Chandra Singh Garhwali Yojana et Deendayal Upadhyaya Homestay pour améliorer les opportunités d’emploi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.