Offre Amazon Macbook Air 100 $ de réduction

Cela ne doit pas sembler dramatique, mais les ruptures les plus dévastatrices que j’ai jamais eues sont avec mes ordinateurs portables. L’un d’eux a été volé (je ne veux pas en parler), et l’autre est lentement mort après avoir été mon compagnon numéro un pendant des années. (Même les redémarrages réguliers ne pourraient pas continuer.) Et, comme si cette rupture initiale ne piquait pas assez, rebondir avec un nouvel ordinateur est $$$.

Si vous traversez cette rn, d’abord, je suis vraiment désolé. Deuxièmement, Amazon offre actuellement 100 $ de réduction sur l’ordinateur portable MacBook Air 2020 d’Apple. Au cas où vous viviez sous un rocher qui n’a pas de Genius Bar, Apple est connu pour fabriquer des ordinateurs portables conviviaux (et étonnamment sexy).

Naturellement, le MacBook Air de l’année dernière ne fait pas exception. Avec une taille de 13 pouces, cet ordinateur portable léger comme l’air s’intégrera parfaitement dans votre sac de travail. (De plus, ses coloris or, argent et gris sidéral sont tous en vente, vous n’aurez donc pas à sacrifier votre style pour une bonne affaire.)

Bien sûr, cet ordinateur portable est bien plus qu’un joli visage. Il dispose également d’une autonomie de 18 heures, d’un clavier rétroéclairé et d’une caméra HD pour que vous puissiez FaceTime avec votre famille. Et, si vous voulez être technique, les 8 Go de mémoire unifiée, le processeur à 8 cœurs et la puce M1 signature en font un ordinateur portable conçu pour durer. Nous aimons une relation à long terme.

Un bon ordinateur portable peut être essentiel pour la plupart, mais il n’est pas bon marché. Et, plus souvent qu’autrement, un MacBook Air sera livré avec une étiquette de prix à quatre chiffres. Mais, en ce moment, Amazon vend le modèle de l’année dernière pour 900 $. Euh, bonjour, je suis vendu.

Plus d’offres Apple sur Amazon dès maintenant

Montre Série 6 (GPS, 40mm)

Apple amazon.com 399,00 $

349,00 $ (13% de rabais)

AirPods avec étui de chargement

Achetez plus de ventes Amazon avec slickdeals.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io