Offre brutale, 350€ menos por un potente portátil Lenovo Yoga

Si tienes un ordenador que ya prácticamente no puede más a la hora de ejecutar aplicaciones muy exigentes, seguro que te estás plantando ya el cambio del equipo por uno que tenga músculo más que suficiente para no tener problema alguno con el software. Pues bien, ahora mismo hay uno Lenovo Yoga que te va a ofrecer todo lo que necesitas y tiene un descuento de los más importantes.

Entre las virtudes que tiene el Lenovo Yoga 9 del que estamos hablando es la de ser un modelo convertible. Esto significa que puedes girar la pantalla prácticamente por completo para transformarlo en un tablet y utilizarlo de esta forma puntualmente. Por cierto, que el panel que vas a encontrar en este ordenador es tipo IPS de 14 poudres, unas medidas más que suficientes para poder utilizarlo tanto dentro como fuera de casa y, como su resolución es Full HD vas a poder sacarle un buen partido siempre (ya sea disfrutando de un vídeo o trabajando con aplicaciones de edición). Cumple aquí, pas de cabe duda.

El hardware principal que vas a encontrar en el interior de este dispositivo te permite estar más que seguro de no tener limitación alguna a la hora de darle uso tanto en el ámbito personal como en el profesional. Su processeur Intel Core i7-1185G7 oui 16 Go de RAM permiten ejecutar cualquier cosa que tengas en mente disfrutando de una excelente fluidez. Además, como el almacenamiento interno es tipo SSD (de nada menos que 1 To), entre otras cosas comprobarás que el sistema operativo Windows 10 se inicia en cuestión de segundos.

Grande offre de vente en Amazonie

Ahora mismo y gracias al Black Friday anticipado, puedes aprovechar un descuento del 18% al comprar este Lenovo Yoga 9. Esto significa que te ahorras 350 euros por un ordenador que es especialmente potente y que cuenta con un diseño de lo más atractivo debido a que está acabado en aluminio. Tampoco tienes que Pagar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime, y un detalle bastante interesante es mencionar que al comprarlo ahora se incluye un stylus denominado Integrated Pen que te permite aprovechar que la pantalla de este equipo es táctil. Este es el enlace de compra que tienes que utilizar:

Cosas positives de este Lenovo Yoga

Aparte de ofrecer un teclado de alta calidad que está localizado y en español, es important mencionar que este es un modelo que ofrece una conectividad excelente ya que no le falta una buena cantidad de puertos USB (con tipo C como no puede ser de otra forma en la actualidad) y, en el apartado inalámbrico, podrás encontrar tanto Bluetooth como Wi-Fi 6 que asegura un excelente acceso a Internet. Incluso, para aumentar la seguridad al utilizar el ordenador este es un modelo que cuenta con lector de huellas.

Con una autonomie que supera las diez horas de uso habituel, una marca más que convaincantnte, también cabe destacar el sistema de sonido integrados estéreo y compatible con Dolby Atmos, por lo que se situa por encima de la media de toda la competence que tiene este Lenovo Yoga 89 en el mercado. En définitive, que es un portátil de lujo.