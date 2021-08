Offre casque sans fil : économisez 119 £ sur le Jabra Elite 85h

in

Si vous cherchez à faire une bonne affaire sur des écouteurs sans fil de haute qualité, alors vous êtes au bon endroit. Nous venons de repérer le Jabra Elite 85h en vente chez Currys pour 99,99 £ (au lieu de 219 £). Il s’agit d’une économie impressionnante de 119 £ et d’un prix record qui n’est actuellement pas égalé par les autres détaillants.

Nous avons vu le Jabra Elite 85h avec diverses remises différentes au cours des derniers mois, tombant généralement à environ 130 £, la baisse la plus importante ayant lieu lors des ventes Prime Day à un peu moins de 120 £. Cependant, ces prix de vente ne sont pas restés longtemps, le coût augmentant progressivement jusqu’à 200 £. Certes, cela fait un moment que nous n’avons pas vu l’Elite 85h à leur prix de détail complet de 219 £, mais nous ne les avons jamais vus descendre en dessous de 100 £ jusqu’à présent.

De plus, cette dernière offre chez Currys bat d’autres détaillants comme Amazon, qui propose des écouteurs sans fil en vente pour 149 £. Sans deviner combien de temps durera cette offre de 99,99 £ chez Currys, nous vous recommandons de la vérifier plus tôt pour éviter toute chance de manquer cette excellente économie.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni ? Faites défiler vers le bas pour plus d’offres Jabra Elite 85h dans votre région.

Les meilleures offres du moment sur les écouteurs Jabra Elite 85h

Jabra Élite 85H : 219 £ 99,99 £ chez Currys

Économisez 119,01 £ – Vous trouverez les écouteurs sans fil Jabra Elite 85h dans la variante de couleur noire en vente chez Currys pour seulement 99,99 £. Il s’agit d’une économie impressionnante de 119 £ et bat d’autres détaillants qui proposent les écouteurs sans fil Elite 85h en vente pour 149 £. Si vous recherchez une paire d’écouteurs à réduction de bruit abordable avec une excellente autonomie de batterie et une excellente qualité audio, cela vaut la peine de vérifier cette offre avant qu’il ne soit trop tard.

Le Jabra Elite 85h a été l’une des premières tentatives de la marque pour fournir des écouteurs sans fil ANC en 2019 et reste l’un des meilleurs écouteurs économiques que vous trouverez. Avec la fonctionnalité ANC, le modèle Elite 85h vous permet de basculer entre 3 types différents de suppression du bruit et permet aux auditeurs d’utiliser la prise en charge de l’assistant vocal avec Siri, Google Assistant et Amazon Alexa.

Les écouteurs élégants et confortables Elite 85h sont parfaits pour écouter de la musique en déplacement car ils offrent jusqu’à 36 heures de temps de lecture, et avec seulement 15 minutes de charge, vous obtiendrez 5 heures de temps d’écoute.

