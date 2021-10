Offre CrossTower : Obtenez Rs 5000 pour apprendre le trading de crypto-monnaie sans investir d’argent !

Image représentative

En raison de la volatilité associée aux crypto-monnaies, de nombreux utilisateurs hésitent encore à investir sur le marché de la crypto. Pour attirer de tels utilisateurs, la plateforme de trading de crypto CrossTower a annoncé vendredi 22 octobre 2021 une fonctionnalité unique, qui offre un crédit gratuit de Rs 5000 au portefeuille de chaque utilisateur indien pour le trading de crypto-monnaie sur sa plateforme.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs indiens pourront apprendre le trading crypto confortablement sans investir une seule roupie, a déclaré CrossTower dans un communiqué.

Le communiqué indique en outre que grâce à cette « opportunité unique en son genre », les utilisateurs de CrossTower en Inde apprendront et gagneront également des bénéfices qu’ils peuvent retirer pour un usage personnel, après avoir réglé le montant total du crédit. Les utilisateurs peuvent réclamer et utiliser un montant de crédit gratuit de Rs 5000 et échanger avec plusieurs devises. Si le prix de la crypto baisse, CrossTower supportera la perte.

Commentant la nouvelle fonctionnalité, Vikas Ahuja, PDG de CrossTower India, a déclaré : « Il y a une prise de conscience et un intérêt croissants pour le secteur de la cryptographie parmi les millennials indiens. CrossTower présente cette fonctionnalité unique afin que les utilisateurs indiens puissent expérimenter leur capacité à s’engager dans le trading sans dépenser. L’idée est de permettre aux Indiens de comprendre sans crainte le monde de la cryptographie, de commencer à gagner en toute sécurité et rapidement pour sécuriser les économies futures.

Comment réclamer un crédit de Rs 5000

Avec ce programme de simulation unique en son genre, les utilisateurs peuvent commencer le trading de crypto sans avoir à investir leur propre argent.

CrossTower a déclaré que ce programme permettra aux utilisateurs d’acquérir une expérience pratique de l’investissement dans la cryptographie et les aidera à comprendre comment tirer le meilleur parti des investissements cryptographiques.

Après avoir terminé le processus KYC et saisi leurs coordonnées bancaires, les utilisateurs peuvent réclamer les crédits gratuits pour commencer leur investissement dans les crypto-monnaies. Les bénéfices qui en découlent peuvent être facilement remboursés. Comme les crédits gratuits ne peuvent être utilisés que pour échanger sur la plate-forme CrossTower, les utilisateurs ne peuvent pas retirer ou transférer le montant vers d’autres portefeuilles.

