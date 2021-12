Offre de capital-risque pour la formation en santé après l’acquisition de l’EFP et des universités privées

19/12/2021 à 08:31 CET

Araceli Munoz

Le fonds britannique CVC Capital Partners souhaite acquérir MIR Asturias, l’un des principaux centres en Espagne pour la préparation des oppositions au médecin interne résident (MIR), comme l’ont confirmé différentes sources financières à El Periódico de España. La réussite de cet examen, auquel participent plus de 14 000 personnes par an, est la condition requise pour pouvoir exercer dans le système national de santé publique. Ce type de préparation a une coût entre 3 200 et 3 800 euros selon la modalité choisi par l’étudiant. Les mêmes sources indiquent que n’est pas le seul investisseur société de capital-risque qui a enquêté sur l’achat de cette entreprise asturienne, la deuxième au niveau national en nombre d’étudiants par an derrière CTO.

Universités, collèges, centres de formation professionnelle ou académies anglaises Ils ont été le résultat d’opérations d’entreprise promues par le capital-risque, qui ont vu dans l’enseignement privé espagnol un bon créneau commercial auquel consacrer des ressources et avec un flux constant d’argent.

MIR Asturias n’est pas le seul centre éducatif axé sur la formation des futurs médecins qui a suscité l’intérêt des investisseurs. Il y a tout juste trois mois, le fonds des fondateurs d’Almirall (la famille Gallardo), G Square, a repris l’ensemble du groupe Amphi, propriétaire de l’Amir Academy, la troisième école pour les étudiants en préparation MIR, après un processus de vente contre d’autres grands capital-risque des managers comme Bridgepoint ou Pai Partners, entre autres, qui sont venus offrir 350 millions d’euros. Entre-temps, d’autres investisseurs ont également approché le joyau de la couronne du secteur, l’académie CTO, mais les propriétaires ne veulent pas vendre pour le moment.

Un autre des exemples les plus significatifs en Espagne de la engagement envers la formation en santé C’est celui de Metrodora Education, la plateforme mise en place par le fonds national Magnum Capital pour créer un groupe leader sur ce créneau d’affaires. Il compte en son sein des entreprises telles que le Cesif (enseignement pour les pharmaciens), l’ISEP (psychologie clinique, neurosciences, pédagogie et orthophonie) et le Ceep (formation professionnelle axée sur le domaine de la santé). En effet, le premier d’entre eux – Cesif – a également tenté d’acheter CVC des mois avant de se retrouver entre les mains de Magnum.

Les experts consultés par ce journal soulignent que l’intérêt pour ce type d’entreprise réside dans la bonne rentabilité qu’elles offrent dans la chaleur des hauts revenus (Les étudiants qui se préparent à ce type d’examens dépensent des sommes importantes pour un enseignement de qualité qui leur permet de réussir l’examen) qui sont maintenus sur une base récurrente, car le nombre d’étudiants se préparant au MIR ou à d’autres types de professions de santé tend à augmenter progressivement d’année en année.

L’éducation est devenue un refuge pour les investisseurs en raison de sa caractère anticyclique, ce que la pandémie a montré, en même temps que la formation en ligne prend de plus en plus de poids. Pour ce type de centre, à son tour, l’entrée de ce type d’investisseurs est très intéressante car ils obtiennent un poumon financier suffisant pour pouvoir développer de nouveaux outils pour augmenter la qualité de l’enseignement.

Fondée il y a trois décennies, MIR Asturias est née de la main de deux médecins : Jaime Baladrón et Belén Aldecoa à Oviedo. Par la suite, l’entreprise s’est développée dans différentes villes espagnoles telles que Madrid, Barcelone, Séville, Valence, Pampelune, Saint-Jacques-de-Compostelle et Bilbao. En tout, Dans cette académie, environ 45 000 étudiants ont été préparés pour ce concours en Espagne depuis 1988. De plus, ils offrent non seulement leurs cours en personne, mais peuvent également se faire en ligne. Cette seconde option s’est agrandie avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus, qui a obligé les étudiants à recourir à cette alternative dans les mois les plus durs du confinement.

Le pari de CVC

Le fonds britannique, qui dispose de plus de 97.000 millions de dollars (environ 86.000 millions d’euros, environ, au taux actuel) d’actifs sous gestion, a démarré son projet pédagogique en Espagne début 2019 avec l’acquisition de l’Université Alfonso X El Sabio. , pour laquelle il a déboursé environ 1 100 millions d’euros. Cette opération intervient après avoir perdu l’enchère contre Permira il y a quelques mois pour contrôler un autre des grands groupes d’enseignement universitaire privé en Espagne : Laureates School, propriétaire de la célèbre Université européenne, pour laquelle le fonds a déboursé 770 millions d’euros. À ce moment-là, une bagarre a éclaté à propos des universités privées en Espagne, qui a vu dans ces investisseurs un moyen intéressant d’obtenir des ressources pour continuer à développer leur entreprise, tant au niveau national qu’international. Permira, de son côté, rachète le centre d’études de Garrigues des mois plus tard.

Retour à CVC, la société de gestion contrôlée en Espagne par Javier de Jaime a conclu trois autres acquisitions dans le pays: l’Institut Supérieur de Formation Professionnelle de la Santé Claudio Galeno ; l’école spécialisée dans les cours en ligne accrédités pour les professionnels de la santé, Pupilum ; et The Valley Digital Business School, un centre de formation numérique pour le monde des affaires, du marketing et des chasseurs de têtes, entre autres. Cette société dispose également de son propre gestionnaire de capital-risque axé sur le monde du capital-risque et des startups.

Cette stratégie de acheter des entreprises puis les engraisser avec des acquisitions d’autres entreprises du secteur Plus petit et complémentaire (appelé buy & build) est très courant dans le capital-risque, qui voit un moyen de créer une plate-forme pour une certaine entreprise en profitant des synergies tout en obtenant des plus-values ​​plus élevées au moment de la cession. Dans le secteur de l’éducation, CVC Capital Partners a réalisé d’autres transactions similaires dans le monde entier. Par exemple, en Italie, il possède Multiversity, propriétaire de la plus grande université en ligne du pays transalpin : Universitá Telematica Pegaso et Mercatorum University.

Comme dans le cas de l’Espagne, son engagement en faveur de l’éducation en Italie remonte à 2019. D’autre part, le gestionnaire de capital-risque britannique est également actionnaire de Gems Education, le leader de l’enseignement privé aux Émirats arabes unis et l’un des les grands groupes mondiaux sur le segment K-12 (primaire et secondaire). En effet, pour ce type de centre éducatif, l’apparition d’un fonds international dans leur actionnariat est très intéressante car ils accèdent à un réseau mondial de connaissances et jettent les bases de développer son expansion internationale tout en découvrant d’autres méthodes d’enseignement.

Qui est CVC ?

Le britannique CVC Capital Partners est l’un des fonds les plus expérimentés en Espagne, ayant participé à des sociétés très diverses telles que Naturgy, CLH, Deoleo ou Cortefiel (maintenant Tendam). Main dans la main avec Javier de Jaime, son chef dans la péninsule ibérique, il vient de signer l’une des opérations les plus médiatiques de ces dernières années : l’accord pour conserver une partie des droits de la Liga. Cependant, nombre d’investissements du fonds n’ont pas été sans controverse, comme celui de la papeterie Lecta (qui a fini entre les mains des obligataires) ou celui de Tendam (qui a connu des moments difficiles depuis son premier investissement).