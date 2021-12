Offre de la dernière heure pour la navigation : regardez une Apple Watch !

El modelo en cuestión es el Apple Watch SE en su version avec GPS, un modelo de este año 2021 con caisse de 40 mm en color aluminio y correa azul abismo.

Descuento por el Apple Watch SE

Una versión cuyo precio original en Amazon es de 299 euros y que ahora cuenta con un descuento del 11%, lo que supone un ahorro de 34 euros en su compra. Es decir, el precio final que tendremos que pagar por este smartwatch es de 265 euros. Y decimos precio final puesto que los gastos de envío son gratis para todos los usuarios.

Al ser un producto vendido y enviado por el propio Amazon, el plazo de entrega es de tan solo un día hábil, por lo que todavía estamos a tiempo para recibirlo antes de Navidad, ¿no te parece increíble?. Así que date prisa y finaliza el pedido antes de que sea demasiado tarde.

Version avec GPS et boîtier de 40 mm

Cuando hablamos de relojes inteligentes, no hay duda que el Apple Watch es uno de los grandes referentes. Un modelo que versión tras versión ha ido mejorando sus capacidades y que a día de hoy, es uno de los más deseados por todo el mundo.

En esta ocasión, la versión SE es una de las más asequibles, ya que su precio es bastante más reducido que el del Series 6 o Series 7. No obstante, es un modelo con un atractivo diseño y grandes capacidades. Por citar algunas de ellas, hay que decir que es un modelo que permite registraire toda nuestra actividad física, ritmo, distancia, velocidad o incluso la ruta, sin necesidad de llevar el iPhone encima.

Un reloj con pantalon Retina OLED que podemos que ofrece una visibilidad perfecta incluso a plena luz del sol y que también es capaz de monitorizar ciertos datos de nuestra salud, eso sí, nunca debemos tomar esta información como diagnóstico sino como algo meramente informativo. Entre autres choses, l’Apple Watch SE es capaz de controlar nuestro ritmo cardíaco, monitorizar nuestra calidad del sueño o consultar the evolución de nuestra forma física a través of the app Fitness del iPhone. También es un reloj inteligente con el que podemos ir a nadar, ya que ofrece resistencia al agua.

Si lo sincronizamos con nuestro iPhone, entonces vamos a poder recibir todo tipo de notifications como mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o llamadas directamente en la muñeca y sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

En lo que al diseño se refiere, poco hay que decir del Apple Watch SE, puesto que es uno de los relojes más populares. Como bien sabrás, aunque la oferta incluye la correa en color azul abismo, siempre podemos comprar alguna de las correa compatibles avec l’Apple Watch SE y convertir nuestro reloj en el accessorio ideal para cada momento del día.