Offre de précommande MacBook Pro + chargeur Flash Pro Plus

Le nouveau Chargeasap Flash Pro Plus vise à être le chargeur tout-en-un portable ultime avec une capacité de batterie de 25 000 mAh et suffisamment de puissance et de ports pour charger tous vos appareils. Cela comprend le chargement sans fil de votre iPhone et de votre Apple Watch en même temps avec 15 watts sur le socle de chargement magnétique principal (par opposition aux 5-10 watts typiques) et 5 watts pour le chargement de l’Apple Watch. De plus, vous trouverez trois ports USB-C et un port USB-A. L’un des ports USB-C offre jusqu’à 100 watts de puissance pour même charger un MacBook Pro à pleine vitesse tandis que les deux autres fournissent une puissance de 20 watts et 60 watts pour le reste de vos appareils mobiles.

Vous pouvez maintenant obtenir une offre spéciale de précommande de Flash Pro Plus.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner le MacBook Pro d’Apple (puce Apple M1 avec processeur à 8 cœurs et GPU à 8 cœurs de 256 Go de stockage), entrez votre nom et votre e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de Chargeasap et .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez l’entreprise sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 août 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas l’option pour participer, cliquez ici.

