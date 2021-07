Offre de retour à l’école: la Surface Pro 7 obtient une réduction de prix de 260 $ chez Best Buy

Les ventes de la rentrée scolaire battent leur plein et nous venons de découvrir une offre fantastique sur la polyvalente Surface Pro 7 chez Best Buy. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir la Surface Pro 7 de Microsoft en vente pour seulement 699 $ (contre 959 $). C’est une remise massive de 260 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour l’hybride ordinateur portable-tablette.

Offre Surface Pro 7

Parfait pour les étudiants, le Microsoft Surface Pro 7 dispose d’un superbe écran tactile de 12,3 pouces et contient 128 Go de stockage, 4 Go de RAM et un processeur Intel Core i3 de 10e génération. Vous disposez également d’un port USB-C et USB-A pour pouvoir connecter des écrans, des stations d’accueil, etc., ainsi que le chargement d’accessoires. Cette offre comprend Type Cover de Microsoft, vous n’avez donc pas à vous soucier d’une dépense supplémentaire de plus de 100 $ pour compléter l’expérience d’un ordinateur portable 2-en-1.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il s’agit du meilleur prix que nous ayons trouvé pour la Surface Pro 7 et d’une offre groupée fantastique comprenant un clavier Type Cover à 159,99 $. Nous ne savons pas combien de temps Best Buy aura la Surface Pro 7 à ce prix, vous devez donc agir vite avant qu’il ne soit trop tard.

