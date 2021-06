Offre d’essai Apple TV+ d’un an réduite à 3 mois avec achats de matériel, à partir de juillet

Après avoir lancé l’essai gratuit d’un an avec de nouveaux achats d’appareils Apple à partir de novembre 2019, Apple TV+ réduit cette période d’offre gratuite à 3 mois, à partir de juillet.

Les nouveaux termes sont répertoriés dans une mise à jour discrète du site Web de marketing Apple TV +. Les essais de « l’année gratuite » ont été prolongés deux fois jusqu’à 9 mois supplémentaires gratuits, mais ceux-ci doivent maintenant expirer également en juillet.

Comme toujours, les essais gratuits ne peuvent être utilisés qu’une seule fois par groupe de partage familial. Cela signifie que si vous avez déjà eu un essai gratuit de matériel Apple TV+, vous ne pouvez pas en échanger un autre.

Les 3 mois gratuits pour Apple TV+ correspondent désormais à la promotion disponible pour Apple Arcade.

Apple TV+ a lentement développé sa bibliothèque d’originaux et proposera 80 émissions de télévision et films d’ici la fin de 2021. Il a connu un succès sélectif avec des titres tels que Ted Lasso et The Morning Show, mais le vrai test pour le service sera de savoir comment de nombreuses personnes continuent de payer pour cela sur le long terme, maintenant que les périodes gratuites prolongées se terminent.

Apple TV+ est au prix de 4,99 $ par mois, ou 49,99 $ par an, et fait partie du forfait Apple One.

