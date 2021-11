Offre du Black Friday : accrochez-vous à The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild pour son meilleur prix à ce jour

Près de cinq ans après sa première sortie, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est toujours l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch auxquels vous pouvez jouer aujourd’hui. Un bac à sable époustouflant qui récompense l’exploration, il est également remarquable pour être rarement remisé, car Nintendo est bien conscient de la nature à feuilles persistantes de cette aventure particulière d’Hyrule. Si vous ne l’avez pas encore récupéré, vous pouvez le récupérer au meilleur prix à ce jour sur GameStop. The Legend of Zelda: Breath of the Wild est en vente pour seulement 27 $ à GameStop pour le Black Friday.

Une suite à Breath of the Wild est en préparation, c’est donc le moment idéal pour rattraper son retard. Breath of the Wild est une incroyable expérience en monde ouvert qui cache toutes sortes de secrets dans sa tranche luxuriante d’Hyrule, ce qui en fait un jeu essentiel à avoir. Surtout si vous venez de vous procurer un modèle OLED Nintendo Switch.

« Peu importe à quel point ses environnements sont magnifiques, à quel point ses ennemis sont intelligents et à quel point ses énigmes deviennent difficiles, le fait que Breath of the Wild continue de vous surprendre avec de nouvelles règles et possibilités après des dizaines d’heures est de loin sa qualité la plus précieuse, » a déclaré le critique Peter Brown dans sa revue Breath of the Wild. « C’est un jeu qui vous permet de vous sentir progressivement de plus en plus responsabilisé tout en conservant simultanément un sens du défi et du mystère – ce qui, ensemble, crée un sentiment de gratification stable et constant tout au long de l’expérience. Breath of the Wild est un jeu moment décisif pour la série The Legend of Zelda, et le jeu le plus impressionnant que Nintendo ait jamais créé. »

Vous pouvez également vous procurer The Legend of Zelda: Link’s Awakening pour seulement 40 $. GameStop n’offre pas la livraison gratuite à moins que vous ne dépensiez au moins 35 $, vous pouvez donc saisir ces deux excellents jeux Zelda en même temps.

