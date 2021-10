Offre du festival ICICI Bank : Prêts immobiliers à 6,7% ; jusqu’à 50% de réduction sur les achats, la nourriture, les voyages, les réservations de vols

Offres également disponibles sur les produits bancaires, notamment les prêts, les cartes de crédit, l’épargne et les comptes courants.

ICICI Bank a annoncé « Festive Bonanza », une suite complète d’offres avec des remises instantanées et des remises en argent sur des milliers de produits, y compris des articles de luxe de marques haut de gamme et des principales plateformes de commerce électronique. ICICI Bank offre également des avantages intéressants aux clients de détail et aux entreprises sur divers produits et services bancaires dans le cadre de la Festive Bonanza. Les offres seront disponibles à partir d’aujourd’hui (1er octobre 2021) à différentes dates au cours de la prochaine saison des fêtes.

Dans un communiqué, ICICI Bank a déclaré que les clients peuvent profiter d’offres sur diverses catégories allant de l’électronique et des gadgets, aux marques de luxe mondiales, aux vêtements et bijoux, à l’épicerie, à l’automobile, aux meubles, aux voyages et à la restauration.

Les offres Festive Bonanza peuvent être utilisées sur des marques telles que Flipkart, Amazon, Myntra, Paytm, Bigbasket, Grofers, Supr Daily Pepperfry, JioMart, MakeMyTrip, Samsung, LG, Dell, Swiggy, Zomato, EazyDiner, Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ).

La banque a déclaré que les clients peuvent profiter de ces offres en utilisant les cartes de débit ou de crédit ICICI Bank, les services bancaires par Internet et Cardless EMI. Ils peuvent également bénéficier d’offres telles que des remises sur les frais de traitement des prêts, des IME réduits et plus encore sur les services et produits bancaires tels que les prêts, les cartes de crédit, les comptes d’épargne et courants, les comptes NRI, les transferts d’argent, le crédit à la consommation, les services bancaires aux entreprises et les investissements.

Commentant les offres, Anup Bagchi, directeur exécutif d’ICICI Bank, a déclaré : système. Au cours des derniers mois, les indicateurs macro révèlent une nette augmentation des habitudes de consommation et d’achat. Pour soutenir cette demande et la croissance économique globale au cours de la prochaine saison des fêtes, nous proposons un bouquet complet d’offres, de remises et de remises en argent à nos clients, sur plusieurs grandes marques et plateformes de commerce électronique.

Meilleures offres pour les clients ICICI Bank

10% de remise sur les achats en ligne avec les principaux acteurs du e-commerce comme Flipkart, Amazon, Myntra, Tata Cliq et Paytm MallCashback supplémentaire de 10% sur les marques de luxe comme Armani Exchange, Canali, Clarks, Diesel, Giorgio Armani, Hamleys, Hugo Boss, Jimmy Choo , Kate Spade, Paul & Shark, Satya Paul, Tiffany & Co, Steve Madden et Superdry entre autresJusqu’à 10 % de remise sur les principales marques d’électronique comme LG, Bosch, Carrier, Dell, Eureka Forbes, Godrej Appliances, Haier, Panasonic, Sony, Siemens, Voltas, Whirlpool et bien d’autres. Les clients peuvent également bénéficier de remises intéressantes chez Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, Pai International, Kohinoor Electronics, Sargam Electronics, Hariom Electronics, Electronic Paradise, Arcee Electronics, Great Eastern Trading, Sales India, Big C, LOT Mobiles et B NEW MobilesOffres intéressantes de remise et de remboursement sur les mobiles de Samsung, MI, OnePlus, Realme, Oppo et VivoRemises supplémentaires de 10 % sur les principales marques de vêtements comme Shoppers Stop, Lifestyle, Central, Ajio, Flipkart, Pothy’s entre autres. Bénéficiez également jusqu’à Rs 5 000 cashback sur l’achat minimum de Rs 50 000 chez Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ)Réductions sur l’achat d’épicerie avec JioMart, Reliance Fresh, Reliance Smart, Big Basket, Grofers, Licious, Supr Daily et Milk BasketJusqu’à 10% de réduction sur des marques comme Pepperfry et Mojarto. Bénéficiez également jusqu’à 48% de réduction de Wakefit sur des produits sélectionnésJusqu’à 25% de réduction sur les principaux sites de voyage comme les vols MakeMyTrip, Yatra, EaseMyTrip et Paytm entre autresJusqu’à 50% de réduction sur Zomato, Swiggy, EazyDiner et EatSure (Behrouz Biryani, Faasos, Oven Story et plus)

Offres de prêt

Prêts immobiliers : Les clients peuvent bénéficier d’un taux d’intérêt attractif (taux repo lié) à partir de 6,70 % et de frais de traitement à partir de 1 100 Rs sur les nouveaux prêts immobiliers et le transfert de solde de prêts immobiliers d’autres banques

Prêts auto : Des programmes flexibles pour aider les clients à posséder une voiture avec des EMI sur mesure. EMI à partir de Rs 799 pour Rs 1 lakh. Les clients peuvent également bénéficier d’un prêt pour une durée maximale de 8 ans. Les clients peuvent bénéficier d’un taux d’intérêt attractif sur le crédit voiture d’occasion à partir de 10,5% et peuvent également bénéficier d’un crédit complémentaire sur leur crédit voiture existant.

Prêts deux-roues : EMI aussi bas que Rs 29 par Rs 1 000 pour un mandat de 48 mois. Frais de traitement forfaitaires de Rs 1 499 seulement

Prêts personnels instantanés : Taux d’intérêt attractif à partir de 10,25% et frais de traitement forfaitaires de Rs 1 999

Crédits à la consommation : EMI gratuit disponible sur les principales marques d’appareils électroménagers et de produits numériques. Processus rapide et entièrement numérique avec une documentation minimale

Prêt entreprise – Insta OD : Profitez de l’OD non garanti jusqu’à Rs 50 lakh et les clients non-ICICI Bank peuvent bénéficier jusqu’à Rs 15 lakh. Payer des intérêts sur le montant utilisé sans frais de forclusion.

