Offre : Économisez 50 % sur HBO Max pendant 6 mois

HBO Max abrite certaines des émissions et des films les plus populaires disponibles, et le prix mensuel de 9,99 $ le reflète. C’est pour la version avec des publicités, mais à partir d’aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire à la version sans publicité de niveau supérieur pendant six mois au prix avantageux de seulement 7,49 $ par mois (7,50 $ de réduction).

HBO Max est le service de streaming vidéo premium de Warner Media, ce qui signifie qu’il abrite le contenu de Warner Bros. tel que Friends, The Big Bang Theory, la bibliothèque de films DC Comics et bien plus encore. Warner Bros. publie également certains de ses nouveaux films sur le service en même temps qu’ils sortent en salles, mais uniquement au niveau sans publicité du service d’abonnement. Certains films sont également disponibles en 4K UHD sur ce niveau, donc payer moins que le prix habituel pour la version financée par la publicité est une évidence.

Excité par le prochain film Matrix? Vous pouvez obtenir votre abonnement à prix réduit à HBO Max dans cette fenêtre promotionnelle et revoir la trilogie originale en prévision. La dernière sortie de Neo n’est que l’un des nombreux nouveaux films à venir cette année. Au fur et à mesure que les nuits recommencent, vous ne manquerez pas de contenu digne d’une frénésie.

Cette excellente offre n’est ouverte qu’aux nouveaux abonnés ou aux anciens abonnés, et elle n’est disponible que jusqu’au 26 septembre. Ne la manquez pas – cliquez sur le widget ci-dessous pour vous inscrire.