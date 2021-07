Offre et demande avec des exemples de crypto-monnaies

Comparer

Le concept de base de l’économie avec des exemples qui incluent les crypto-monnaies.

Si vous avez déjà rencontré des cours d’économie, la première chose qui est enseignée est la loi de l’offre et de la demande. Maintenant, nous allons analyser la loi de l’offre et de la demande avec des exemples.

Il existe deux manières d’étudier cette loi : la loi de l’offre et la loi de la demande interagissent pour déterminer les prix du marché et le volume de tous les biens et services sur le marché.

La loi de l’offre et de la demande est nécessaire pour comprendre tout le concept de l’économie et étudier les marchés des crypto-monnaies.

Le côté offre de la loi

En économie, lorsque l’offre augmente, les prix diminuent et les utilisateurs ont tendance à exiger davantage d’un bien, car l’augmentation de l’offre réduit les prix actuels du marché. Quand on regarde le scénario inverse, lorsque les prix baissent, les producteurs réduisent l’offre pour augmenter les prix des biens.

Le côté demande de la loi

La demande des consommateurs est l’un des déterminants qui peuvent influencer les prix des biens. Si les consommateurs demandent plus de biens, les prix augmenteront. En conséquence, les producteurs produiront plus de biens pour gagner plus de revenus. La demande de biens diminue lorsque les prix augmentent.

Quand la pénurie survient

Extrait du blog économique de Kanika

Lorsque les prix baissent, les consommateurs ont tendance à exiger plus d’un bien. Cependant, les producteurs ont tendance à ne pas produire de biens et de services. Alors que l’offre est réduite pour augmenter les prix à des fins de profit et que les consommateurs demandent plus de biens, une pénurie à court terme se produit. Une fois la pénurie survenue, le marché s’ajuste à l’équilibre initial.

Lorsque l’excédent se produit

Tiré de l’apprentissage de la lumière

Lorsque les prix augmentent, les consommateurs demandent moins de biens et les producteurs produisent plus pour générer plus de profits. Cependant, les utilisateurs n’achètent pas de biens et des excédents sont produits. Une fois l’excédent réalisé, le marché s’ajuste à l’équilibre initial.

Attentes

Les attentes affectent efficacement l’offre et la demande. Quand les fournisseurs pensent que le prix des marchandises augmente pour offrir plus pour générer un autre profit. D’autre part, lorsque les fournisseurs pensent que certains biens vont augmenter, ils fournissent plus de biens à un marché.

Les saveurs

Les goûts sont l’un des déterminants de l’offre et de la demande car les consommateurs ont tendance à exiger davantage d’un certain bien lorsqu’ils aiment quelqu’un. Lorsque les producteurs découvrent un bien que les consommateurs aiment vraiment, ils en produisent plus pour générer plus de profit.

Frais

Les coûts sont l’un des principaux déterminants de l’offre et de la demande. Les coûts varient pour la technologie, les machines, la main-d’œuvre et le capital. Parce que les prix sont directement liés aux coûts, les producteurs essaient de couper tous les coins possibles pour fournir davantage de produits dans des circonstances normales.

Frais de minage de Bitcoin

Le minage de Bitcoin est basé sur les principes de l’offre et de la demande. Lorsque les gens veulent plus de crypto-monnaies, la difficulté d’extraction de Bitcoin augmente pour faire face à la demande. Plus encore, les récompenses minières Bitcoin sont également réduites de moitié tous les quatre ans. Lorsque nous examinons ces résultats, l’augmentation de la demande et la diminution de l’offre au fil du temps augmentent le prix du Bitcoin à long terme.

Tirage du Stablecoin adossé au dollar

La frappe de plusieurs pièces stables est un autre exemple de la loi de l’offre et de la demande. Étant donné que les pièces stables sont liées à un actif, lorsque le prix des pièces stables augmente, la valeur des pièces stables diminue en fournissant davantage sur le marché. Lorsque les prix des pièces stables sont inférieurs à la valeur d’un actif sous-jacent, l’offre est réduite pour augmenter le prix.

D’autre part, les pièces stables sont la principale source de liquidité pour les marchés des crypto-monnaies. Lorsque des liquidités sont nécessaires pour soutenir le marché, les pièces stables adossées au dollar augmentent l’offre pour répondre à la demande croissante de liquidités. Cependant, lorsque la demande de liquidité diminue, les pièces stables brûlent leur offre pour conserver leur valeur.