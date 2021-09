Offre exclusive! 10% de réduction sur tous les abonnements F1 TV Pro

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 une remise exclusive avec 10% de réduction sur tous les produits d’abonnement Pro.

Fonctionnalités de F1 TV Pro

Regardez chaque session de piste du Grand Prix, en direct et à la demande

Diffusez en direct toutes les sessions de piste de Formule 1 du week-end du Grand Prix Obtenez des commentaires d’experts sur la chaîne Pit Lane Émissions exclusives d’avant-course et de discussions techniques Diffusion disponible en cinq langues Diffusez les séries F2, F3 et Porsche Supercup Regardez les rediffusions complètes de la course et les faits saillants à la demande Rattrapage avec les conférences de presse des chauffeurs et les salons de revue de stratégie

Avec F1 TV, vous pouvez regarder chaque session du week-end du Grand Prix en direct ou à la demande et, si vous cherchez à creuser un peu plus, notre Canal des stands signifie que vous pouvez vous immerger dans l’action avec une vue d’initié.

La chaîne Pit Lane offre plusieurs vues, pas seulement en se concentrant sur les premiers, mais elle propose également des commentaires alternatifs et des vues multi-caméras aux côtés du flux de diffusion principal.

Cela signifie que vous pouvez suivre vos équipes préférées comme si vous étiez intégré à elles, en voyant leurs stratégies expliquées en temps réel, avec des commentaires alternatifs d’experts. De nombreux fans utilisent la chaîne Pit Lane pour la configuration de leur deuxième écran.

F1 TV est un excellent moyen de voir du point de vue du conducteur

Que vous l’utilisiez comme flux principal ou comme deuxième écran, les fonctionnalités dynamiques et approfondies de F1 TV donnent encore plus de vie à cette saison captivante.

Utilisez les 20 pilotes embarqués et la radio de l’équipe non éditée pour avoir un aperçu de chaque dépassement, changement de pneu et moment de claquement d’aile. Vous ne pouvez pas croire ce que vous venez de voir ? Avoir une relecture instantanée du point de vue du conducteur.

F1 Sprint rejoint à nouveau votre week-end de course F1 TV

Silverstone a vu le premier week-end de sprint du sport et il y a deux autres courses comme celle-ci à venir, dont Monza ce week-end !

L’avantage du format Sprint, qui prévoit des séances d’essais raccourcies, des qualifications le vendredi soir et une course de 30 minutes le samedi pour déterminer la grille de départ du dimanche, est qu’il met les pilotes en danger et augmente le niveau de risque et de récompense.

Faites la course et vous pourriez avoir une voiture de milieu de terrain au premier rang; course trop dure et cette pole position que vous vous étiez promise se transforme en P20.

Les moments marquants du Silverstone Sprint ont été la bataille du premier tour de Lewis et Max, Sergio Perez quittant la piste (rendant son dimanche beaucoup plus difficile) et la caméra du conducteur de Fernando Alonso se frayant un chemin à travers le terrain dans les premiers virages.

Avec tant de choses qui se passent si rapidement pendant le Sprint, F1 TV signifie que vous ne manquerez pas un instant. Des rediffusions à la demande aux vues embarquées et aux multiples vues de Pit Lane, vous pouvez découvrir comment Alonso l’a fait.

Bien sûr, toutes les sessions du week-end de trois jours, y compris Sprint, sont diffusées en direct, à la demande et sans publicité avec F1 TV.

Analyse d’experts des initiés de la F1

Obtenez les informations les plus précises sur le sport automobile grâce à la chaîne Pit Lane de F1 TV et à des émissions en direct exclusives avec des experts et des initiés du sport.

Lawrence Barretto et Will Buxton présentent les émissions d’avant-course et d’après-course, analysent les débriefings du week-end et tiennent des interviews sur Paddock Pass, tandis que Sam Collins explique la science et tient les téléspectateurs au courant des mises à jour sur Tech Talk.

De plus, la série Inside Stories reconstitue les courses récentes, offrant différentes vues à l’aide de séquences inédites et d’une nouvelle radio d’équipe.

S’inscrire maintenant!

F1 TV n’est pas seulement votre source pour la F1 en direct, mais votre Pit Wall virtuel, vous permettant d’accéder aux données de chronométrage en direct, à la météo et à la stratégie des pneus, de regarder les faits saillants, de vous gaver de documentaires exclusifs et de revivre plus de 650 courses à partir des archives.

Les abonnés à F1 TV Pro peuvent diffuser chaque session de piste sans interruption, en direct et à la demande, regarder des émissions d’avant et d’après-course et accéder à toutes les caméras embarquées et bavardages radio, vous permettant d’entendre les pilotes et leurs équipes alors qu’ils abordent la stratégie et la tactique. C’est le moyen ultime pour un vrai fan de regarder la Formule 1, avec une multitude d’angles à portée de main.

Disponible sur le Web et sur mobile, le drame peut être diffusé sur grand écran lorsque vous diffusez votre flux en direct F1 TV sur votre téléviseur avec Chromecast et Apple Airplay.

Que F1 TV soit votre référence pour la couverture F1 à la demande, votre source de course mobile conviviale ou sert d’écran supplémentaire rempli de données, il vous donne le contrôle, à vous les fans de F1.

Voici la liste complète des pays éligibles à l’offre exclusive F1 TV Pro :

ARGENTINE, ANGOLA, ANGUILLA, ANTIGUA ET BARBUDA, ARUBA, AUTRICHE, AZERBADJAN, BAHAMAS, BARBADE, BELGIQUE, BOSNIE, BOTSWANA, BRÉSIL, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES, BULGARIE, CARABES PAYS-BAS, CANADA, CAYMAN, COLOMBIE, CHOLOMBIE, ROYAUME-UNI , CURAÇAO, CHYPRE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DANEMARK, DOMINIQUE, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, ÉQUATEUR, ESTONIE, FRANCE, GHANA, GRÈCE, GRENADE, GUADELOUPE, GUATEMALA, HAITITI, HONDURAS, HONGRIE, ISLANDE, JAMAQUE, K, , MARTINIQUE, MEXIQUE, MONACO, MONTSERRAT, MOZAMBIQUE, NAMIBIE, NICARAGUA, NIGERIA, NORVÈGE, PARAGUAY, PÉROU, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SAINT BARTHÉLEMY, SAINT KITTS ET NEVIS, SAINTE LUCIA, SAINT MARTIN, SAINT VINCENT ET LES GRENADINS , SERBIE, SINT MAARTEN, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE, AFRIQUE DU SUD, SUÈDE, SUISSE, TRINITÉ-ET-TOBAGO, TURQUIE, ÎLES TURQUES ET CAICOQUES, OUGANDA, UKRAINE, ÉTATS-UNIS ILES VIERGES, URUGUAY, ÉTATS-UNIS, VENEZIAMBUELA, ZIMBAWE.

