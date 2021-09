Offre exclusive : bénéficiez de 30 % de réduction sur le clavier Bluetooth en aluminium de Satechi pour Mac

Les lecteurs de MacRumors peuvent prendre 30 pour cent de réduction Le clavier Bluetooth en aluminium de Satechi cette semaine, faisant baisser le prix de l’accessoire à 56,00 $, à partir de 79,00 $. Le clavier est disponible dans les options de couleur argent et gris sidéral.

Pour voir la vente, il vous suffit d’ajouter le clavier à votre panier sur Satechi.com, puis de saisir le code MAC30 dans la case code de réduction. Cette vente sera en ligne à partir d’aujourd’hui jusqu’au 23 septembre.

Le clavier de Satechi est doté de touches à interrupteur à ciseaux améliorées, d’une disposition étendue avec pavé numérique complet, d’une connexion Bluetooth 3.0, d’un port USB-C rechargeable et d’une autonomie de batterie pouvant atteindre 80 heures. Vous pouvez également connecter jusqu’à trois appareils Bluetooth simultanément, et basculer entre eux grâce à un bouton dédié.



Le clavier Bluetooth en aluminium est compatible avec les iMac, iMac Pro, 2018/2020 Mac mini, 2016 et versions ultérieures MacBook Pro, 2018 et versions ultérieures MacBook et MacBook Air, 2018 et versions ultérieures iPad Pro, 2019 et versions ultérieures iPad, et tous les modèles d’iPhone suivant les iPhone 8.

Le clavier de Satechi coûte moins de la moitié du prix du Magic Keyboard d’Apple avec pavé numérique (129,00 $), grâce à notre remise exclusive. Les lecteurs doivent noter que le modèle de Satechi n’inclut pas Touch ID, comme le propre Magic Keyboard d’Apple avec Touch ID (179,00 $).

