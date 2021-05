Offre exclusive! Obtenez 10% de réduction sur tous les abonnements F1 TV

Pour célébrer le retour du Grand Prix de Monaco, F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur tous leurs produits d’abonnement.

Les plates-formes F1 TV Access et F1 TV Pro ont reçu des mises à niveau majeures avant la nouvelle saison 2021, vous rapprochant plus que jamais de l’action.

Les améliorations apportées au service F1 TV comprennent:

Technologie améliorée: la nouvelle version se concentre sur les performances et la qualité; les utilisateurs pourront désormais profiter pour la première fois de la vidéo en streaming à 1080p à 50 ips – idéal pour regarder des actions rapides. Diffuser sur des téléviseurs: – Les utilisateurs pourront diffuser F1 TV à l’aide de Chromecast et AirPlay (iOS) – en profitant du contenu F1 en direct et à la demande sur leur téléviseur. Expérience utilisateur améliorée: contrôles du lecteur améliorés – Les utilisateurs ont désormais un contrôle total sur le flux en direct; lire, mettre en pause ou revenir en arrière pour regarder à nouveau ce dépassement, sur tous les canaux, y compris les caméras embarquées. Changement de canal amélioré – Une interface améliorée permet aux utilisateurs de basculer facilement entre les multiples flux supplémentaires de F1 TV: Pit Lane Channel, Data Channel, Driver Tracker et caméras embarquées. Interface utilisateur améliorée – Une nouvelle interface moderne permettra aux utilisateurs de parcourir et de rechercher facilement le contenu des archives de F1 TV, ainsi que les séries et documentaires exclusifs de F1.

Le service d’abonnement F1 TV est divisé en deux parties différentes, F1 TV Pro et F1 TV Access, en fonction de votre emplacement.

F1 TV Pro, qui comprend une couverture en direct de toutes les courses en 2021, y compris le prochain Grand Prix de Monaco, est désormais disponible dans 85 pays avec le Brésil, la Slovaquie et la République tchèque les nouveaux ajouts.

Voici la liste complète des pays éligibles à l’expérience F1 TV Pro:

ARGENTINE, ANGOLA, ANGUILLA, ANTIGUA ET BARBUDA, ARUBA, AUTRICHE, AZERBAÏDJAN, BAHAMAS, BARBADE, BELGIQUE, BOSNIE, BOTSWANA, BRÉSIL, ÎLES VIERGE-CANADA BRITANNIQUE, BULGARIE, CARIBBEAN PAYS-BAS, BULGARIE, CARIBBEAN, PAYS-BAS, CHINE, BULGARIE, CARIBBEAN, PAYS-BAS , CURAÇAO, CHYPRE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DANEMARK, DOMINIQUE, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, ÉQUATEUR, ESTONIE, FRANCE, GHANA, GRÈCE, GRENADE, GUADELOUPE, GUATEMALA, HAÏTI, HONDURAS, HONGRIE, ISLANDE, JAMAÏQUE, KENYA, LONGUE , MARTINIQUE, MEXIQUE, MONACO, MONTSERRAT, MOZAMBIQUE, NAMIBIE, PAYS-BAS, NICARAGUA, NIGERIA, NORVEGE, PARAGUAY, PEROU, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SAINT BARTHÉLEMY, SAINT-KITTS ET NEVIS, SAINTE-LUCIE GRENADINES, SERBIE, SINT MAARTEN, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE, AFRIQUE DU SUD, SUÈDE, SUISSE, TRINIDAD ET TOBAGO, TURQUIE, ÎLES TURQUES ET CAICOS, OUGANDA, UKRAINE, ÉTATS-UNIS ILES VIERGES, URGENCE, ZIMBUZIE, USA

F1 TV Access, quant à lui, est disponible dans 33 territoires et la liste complète des pays éligibles est disponible ici.

Alors que les fans du Royaume-Uni, par exemple, ne peuvent pas s’abonner à F1 TV Pro pour une couverture complète du Grand Prix en direct, l’abonnement Access inclut toujours toutes les améliorations du service énumérées ci-dessus, ainsi que des milliers d’heures de Formule 1. contenu.

