Offre exclusive Sony Xperia 1 III: obtenez des données illimitées et des Sony WH-1000XM3 GRATUITS

in

Le nouveau Xperia 1 III de Sony défie les produits phares du monde, offrant des spécifications fantastiques et des fonctionnalités uniques mais, sans surprise, avec un prix assez élevé pour correspondre.

Heureusement, si vous envisagez d’investir dans le dernier produit phare de Sony, nous avons une offre exclusive rien que pour vous, lecteurs de TechRadar. Cette offre provient du détaillant Fonehouse et vous attribue le combiné sur le réseau Vodafone.

Avec cette promotion, vous bénéficierez d’un forfait de données, d’appels et de SMS totalement illimité tout en ne payant que 55 £ par mois et 109 £ à l’avance. Bien que cela semble beaucoup, c’est en fait l’un des prix les plus abordables du moment.

En plus de cela, comme la plupart des autres offres sur ce combiné en ce moment, vous obtiendrez également une paire gratuite d’écouteurs Sony WH-1000XM3. Jusqu’à la sortie des XM4 les plus récents, ceux-ci étaient notre choix pour les meilleurs écouteurs au monde.

Cette offre exclusive Sony Xperia 1 III dans son intégralité

Comment est le Sony Xperia 1 III ?

Le Sony Xperia 1 III est le meilleur combiné de la marque depuis un certain temps. Oui, son prix est assez élevé, mais cela s’accompagne également de spécifications très puissantes.

Sony a produit un écran 4K 120 Hz et bien que Sony soit la seule entreprise à fabriquer des téléphones 4K à l’heure actuelle, ce taux de rafraîchissement de 120 Hz le met à la hauteur des produits phares du monde comme le Samsung Galaxy S21.

Le combiné est livré avec un objectif grand angle 12MP agissant comme appareil photo principal, mais il est également rejoint par un objectif ultra-large 12MP. Ce qui est unique à propos de cette configuration de caméra est le troisième objectif – le téléobjectif 12MP composé de deux objectifs pour une plus grande portée.

En regardant au-delà de la caméra, ce combiné est également doté d’une énorme batterie de 4 500 mAh et utilise le processeur Snapdragon 888 – la puce leader pour les combinés Android.

Cependant, il convient de noter que ce téléphone sera difficile à manipuler pour beaucoup de gens, avec un cadre plus large que la plupart des appareils et, malheureusement, il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales à l’écran.

Lire notre intégralité Test du Sony Xperia 1 III

Les meilleures offres de téléphones Samsung

Illimité minutes

Illimitéles textes

4 GoLes données

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)

Illimité minutes

Illimitéles textes

4 GoLes données

Appels:

Appels vers MX & CA inclus

Les textes:

Messagerie vers MX & CA incluse

Données:

(ralenti à des vitesses de 128 kbps)