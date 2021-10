Offre festive de la Banque OUI : réduit les taux des prêts immobiliers, offre une durée de prêt allant jusqu’à 35 ans

Les emprunteurs salariées bénéficieront d’une remise de 0,05 % dans le cadre de cette offre.

YES Bank a annoncé une offre à durée limitée sur ses « prêts immobiliers YES Premier » à 6,7% par an pendant cette période des fêtes. La banque affirme que le taux d’intérêt offert est l’un des taux d’intérêt les plus compétitifs sur le marché de la consommation de détail. L’offre de 90 jours de la banque s’accompagnera d’un avantage supplémentaire de 0,05 % pour les futures femmes salariées acquéreurs de logements.

Dans le cadre de cette offre, les acheteurs de logements salariés pourront bénéficier d’une durée de prêt flexible pouvant aller jusqu’à 35 ans avec des options EMI abordables et sans frais de remboursement anticipé avec une documentation minimale. Notez que l’offre s’appliquera aux prêts immobiliers pour l’achat de biens ainsi qu’aux transferts de solde d’autres prêteurs.

Prashant Kumar, directeur général et PDG de YES BANK, déclare : « YES BANK est heureuse d’offrir des taux d’intérêt compétitifs sur les prêts immobiliers pour aider à réaliser le rêve d’un acheteur de devenir propriétaire de sa propre maison. Le crédit immobilier est un segment que nous envisageons de développer et envisageons de multiplier par 2 la taille du livre au cours des trois prochains mois. Avec sa longue durée inhérente, les offres de prêt immobilier nous donnent également l’opportunité de nous associer à nos consommateurs à travers différentes étapes et cycles de vie. »

Les avantages des prêts immobiliers YES Premier comprendront :

· L’emprunteur peut bénéficier d’un prêt d’une durée maximale de 35 ans.

· Les femmes emprunteurs salariées bénéficieront d’une remise de 0,05 % dans le cadre de cette offre.

· La sanction du prêt nécessitera une documentation minimale.

· Les emprunteurs bénéficieront également d’un service à domicile pour profiter de ce programme festif.

