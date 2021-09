Offre incroyable pour un MacBook Pro: 270€ menos en Amazon

in

Si vous êtes prêt à acheter un port de garantie et que vous avez un grand rendu, seguramente te hayas plantado la opción del Apple MacBook. En ese caso, ahora tienes la suerte de conseguirlo con un descuento muy atractivo en Amazon, por lo que es un buen momento para hacerte con uno. Se trata del Apple MacBook Pro, que esta rebajado casi un 20%.

El modelo exacto es el de 2020 con puce M1 de Apple y una pantalla de 13 pulgadas. Un equipo compacto, ligero, fácil de llevar de un lado a otro y que aporta la potencia y rendimiento ideal para poder trabajar con total comodidad allá donde vayamos. En esta ocasión, el MacBook Pro en oferta cuenta con 8 Go de RAM para poder ejecutar todo tipo de tareas y un disco o unidad de estado sólido de 256 GB para guardar todos nuestros archivos.

Máximo rendimiento en un formato muy compacto

Dispone d’un CPU avec Neural Engine pour une application automatique et un GPU de ocho núcleos avec des graphiques à grande vitesse pour une expérience globale incluse en juegos o aplicaciones plus exigeantes. La culotte de este MacBook Pro tiene un tamano exacto de 13,3 pulgadas, es de Retina y cuenta con un brillo de hasta 500 nits que es capaz de mostrar colores muy realistas y un gran nivel de detalle.

También est équipé avec FaceTime HD avec le processeur de señal de l’image avanzado que nos permettent de réaliser des vidéos de grande qualité et nitidez. Todo este hardware está gestionado por la version Big Sur de macOS.

Teniendo en cuenta que se trata de un equipo portátil, otro detalle muy a tener en cuenta es su autonomía. En este caso el Apple MacBook Pro dispose d’une batterie de grande capacité que es capaz de ofrecer Hâte 20 heures de l’autonomie. Por lo tanto, podremos trabajar varios días sin tenernos que preocupar de tener cerca un enchufe.

MacBook Pro avec 20% de réduction

El precio oficial para este Apple MacBook Pro con chip M1 de Apple y la configuración que acabamos de mencionar tiene un precio oficial de 1449 euros, pero gracias a la oferta que encontramos en Amazon en estos momentsos, es posible ahorrar casi un 20% en su compra. Esto significa que podemos ahorrar nada más y nada menos que 270 euros, por lo que el precio final a pagar por este MacBook Pro en oferta es de 1179 euros.

El modelo en oferta está available in color gris y plateado, tiene unas dimensiones de 30,41 x 21,24 x 1,56 cm et un poids de 1,4 kilogramos. Un equipo que podemos transportar de forma completemente segura si utilizamos alguno de estos maletines de gran resistencia para equipos de 13 pulgadas. El plazo de entrega para este MacBook Pro es de tan solo un día hábil con envío y devoluciones gratis para los usuarios suscritos al servicio Amazon Prime.