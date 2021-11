Offre iPad Pro 12,9 pouces avec puce M1 maintenant jusqu’à 150 $ de réduction

À l’approche du week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles avec 150 $ de rabais Le dernier iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple. C’est à côté de l’étui Snapshot AirPods Pro d’elago avec support AirTag pour 11 $ et cette vente Best Buy de début de vacances. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier accord sur l’iPad Pro 12,9 pouces M1 prend 150 $ de réduction

Amazon prend maintenant jusqu’à 150 $ de rabais une sélection des derniers modèles d’iPad Pro 12,9 pouces M1 d’Apple, avec en tête d’affiche la version Wi-Fi 128 Go sur 999 $. La livraison est gratuite dans tous les domaines, avec des prix correspondant ou dépassant les plus bas historiques précédents. Vous recherchez certaines des meilleures valeurs à ce jour sur les ajouts les plus récents à la gamme iPadOS avec 99 $ ou plus d’économies. B&H s’adapte également à de nombreuses configurations.

En tant que dernière version phare d’Apple, l’iPad Pro 12,9 pouces est soutenu par une longue liste de spécifications convaincantes. Le plus accrocheur d’entre eux sera certainement l’écran, un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz pour faire bonne mesure. Ensuite, il y a la puce M1 pour alimenter toute l’expérience avec la connectivité Thunderbolt et Wi-Fi 6. Bien sûr, il inclut également le support Apple Pencil et Face ID. Plongez dans notre examen pratique.

Le boîtier Snapshot AirPods Pro d’elago avec support AirTag atteint 11 $

La vitrine officielle d’Elago sur Amazon propose actuellement son Snapshop AirPods Pro Case pour 11 $. Atteignant normalement 15 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix à ce jour à 1,50 $ sous notre mention précédente.

Si les fonctionnalités ternes de Find My qu’Apple a déployées sur ses AirPods Pro ne sont pas tout à fait ce que vous espériez qu’elles seraient, elago vous a couvert avec son nouveau boîtier Snapshot. Couvrant votre étui de chargement AirPods en silicone souple, le couvercle arbore un design rappelant celui d’un appareil photo et maintient un AirTag en place. Cela apporte toutes les fonctionnalités de recherche de précision de l’outil de recherche d’articles d’Apple à vos écouteurs pour une tranquillité d’esprit supplémentaire. Sans parler de la protection supplémentaire d’un étui.

Best Buy lance une vente anticipée du Black Friday tout au long du week-end

Alors que le temps presse jusqu’au Black Friday 2021, Best Buy poursuit sa quête pour vous aider à vaincre la précipitation avec une nouvelle vente d’événement de liste de souhaits avant les vacances. Jusqu’à la fin de ce week-end, vous pourrez économiser sur une collection de mises à niveau pour le cinéma maison, les configurations Alexa et Assistant, la plate-forme de jeu et bien plus encore.

Best Buy ajoute également une tranquillité d’esprit supplémentaire à l’expérience de magasinage des Fêtes cette année en déployant sa garantie de prix Black Friday. Comme nous l’avons noté plus tôt dans la semaine, ces politiques qui garantissent que vous obtenez le meilleur prix des ventes de novembre font maintenant le moment idéal pour verrouiller tous ces cadeaux avant que les ruptures de stock ne signifient inévitablement que tout se vend.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Premières impressions du gameplay de Battlefield 2042 lors de la revue de presse [Video]

Anker Soundcore Frames Review: lunettes de soleil intelligentes de style échangeable rapidement [Video]

Examen DJI Action 2: cette nouvelle caméra d’action modulaire est-elle le tueur GoPro? [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :