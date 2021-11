Offre irréelle du Black Friday sur le Samsung Galaxy Z Fold 3

Eric Zeman / Autorité Android

Le Black Friday regorge d’offres exceptionnelles sur l’électronique, oui, mais la plupart du temps, c’est assez raisonnable. 200 $ de rabais sur un téléviseur à 1 000 $, c’est une bonne affaire, mais rien ne changera la vie. Cet accord Samsung Galaxy Z Fold 3, cependant, est autre chose.

Honnêtement, cela ressemble à une sorte d’erreur de prix. Cependant, l’affaire est en ligne dès maintenant et vaut le coup si vous avez le scratch à revendre !

Soyez averti que cette annonce passe par un partenaire Walmart et que le partenaire a une note assez faible. Il y a plus de 100 critiques cinq étoiles, mais aussi tout un tas de critiques une étoile. La liste elle-même n’a rien d’anormal, cependant. Il indique clairement que le produit est nouveau et dit même qu’il est livré gratuitement avec un chargeur sans fil.

Appuyez sur le bouton ci-dessous et tentez votre chance en obtenant un Samsung Galaxy Z Fold 3 pour plus de 50 % du PDSF !

