Offre LIC: Rs 3000 de réduction sur la réactivation de polices caduques avec une prime à recevoir de Rs 3 lakh et plus

La Société d’assurance-vie offre des concessions sur les frais de retard pour la reprise des polices échues. La concession maximale autorisée est de Rs 3000 sur les polices pour lesquelles la prime à recevoir est de Rs 3,00,001 et plus. Jusqu’à Rs 2500 la concession est autorisée sur

plans pour lesquels la prime à recevoir est de Rs 1 000 001 à Rs 3 000 000.

«Pour fournir une couverture des risques continue en ces temps incertains, LIC a proposé une excellente opportunité de relance des polices expirées. Une campagne spéciale de relance est lancée du 23 août 2021 au 22 octobre 2021 pour les polices individuelles expirées », a récemment déclaré LIC dans un communiqué de presse.

Assurance temporaire, polices à risques multiples non éligibles

LIC a déclaré qu’au vu des circonstances qui prévalent, des concessions sont proposées pour les frais de retard autres que l’assurance temporaire et les plans à haut risque, en fonction du total des primes payées.

De plus, il n’y a aucune concession sur les exigences médicales. Cependant, les régimes d’assurance maladie et de micro-assurance éligibles sont également éligibles à la réduction des frais de retard.

Admissibilité

Les polices qui sont en déchéance pendant la période de paiement des primes et qui ne sont pas terminées, peuvent être réactivées dans cette campagne.

“La campagne est lancée au profit des assurés dont les polices sont devenues caduques car ils n’ont pas été en mesure de faire revivre une ancienne police pour rétablir la couverture d’assurance”, a déclaré LIC.

Pendant ce temps, LIC célèbre son 65e anniversaire de naissance.

« En commençant par un capital initial de Rs 5 crore en 1956, LIC a aujourd’hui une base d’actifs de Rs 38 04 610 crore, avec un fonds de vie à hauteur de Rs 34 36 686 crores. Selon un rapport d’enquête publié par Brand Finance Insurance 100, LIC est classée 3e marque la plus forte et 10e marque la plus précieuse au monde », a déclaré LIC dans un communiqué aujourd’hui.

« Le LIC a facilité la relance des politiques dans les bureaux satellites et la soumission de formulaires de réclamation dans n’importe quelle succursale à travers le pays », a-t-il ajouté.

