Offre limitée de Bitcoins

L’offre de Bitcoin est limitée à 21 millions de BTC. Cela en fait le seul atout absolument limité là-bas.

Pourquoi était-ce 21 millions de BTC, de toutes choses, on ne peut que spéculer. Une explication possible est le mème numéro 42 (de Douglas Adams, “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, bien sûr), dont la moitié est 21. Mais cela pourrait aussi être un pur arbitraire qui a persuadé le père anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, de limiter votre capacité numérique. système de paiement peer-to-peer de 21 millions d’unités.

Bien qu’elles aient conduit à des spéculations, les raisons ne sont finalement pas pertinentes. La seule chose importante est qu’il y a cette limite supérieure de 21 millions de BTC. Car avec Bitcoin, l’humanité dispose pour la première fois d’un atout dont l’offre est limitée.

On peut le dire très clairement : l’invention de la rareté numérique n’est rien de moins qu’une innovation millénaire. Il y a aussi des biens qui manquent. Les matières premières naturellement limitées, comme l’or ou le pétrole, en sont des exemples. Mais si vous élargissez votre perspective au-delà des limites de la planète Terre, tout à coup, le métal précieux jaune n’est plus rare. Il ne peut donc y avoir qu’une rareté absolue dans l’espace numérique. Mais créer une pénurie numérique absolue n’est pas une entreprise facile. Au contraire.

Bitcoin n’est limité qu’à 21 millions de pièces parce que les participants au réseau sont d’accord. Le code original de Satoshi fixe la limite. Mais le code peut être modifié. Donc, au final, ce n’est pas le code qui est décisif pour Bitcoin, mais le consensus social sur lequel repose le système. Parce que 21 millions de Bitcoins ne sont finalement que les règles du jeu que les Bitcoiners ont acceptées. Ce ne serait pas un problème de créer une pièce, par exemple, à l’aide d’un hard fork, dont l’offre est limitée à 20 millions ou moins. Cependant, cela ne rend pas cette pièce plus auto-tunante dans le vrai sens du terme, car il n’y a pas de joueurs.

Par conséquent, l’analogie du jeu d’échecs est populaire auprès des Bitcoiners. Vous pouvez changer les règles du jeu d’échecs, mais ce qui manque, ce sont les joueurs. Les échecs sont un jeu qui a mûri socialement pendant des siècles ; sa signification culturelle est unique. Personne ne songerait à mettre en œuvre un nouvel ensemble de règles.

L’analogie est également bonne car elle montre combien de temps il faut pour construire un consensus social. Les échecs, par exemple, sont établis en Europe depuis le début du XIIIe siècle ; sa tradition est probablement beaucoup plus ancienne en Asie et en Perse.

Comparé à cela, Bitcoin en est encore à ses balbutiements. L’or numérique n’a que onze ans et a été étonnamment loin à ce moment-là.

Comme mentionné, la limite supérieure ne vaut que la classe sociale qui l’impose. Et cet aspect est crucial.

Les Bitcoiners peuvent utiliser un nœud complet pour décider activement des règles de protocole qu’ils souhaitent suivre. D’où le dicton « Ne faites pas confiance, vérifiez ! “. Il y a 21 millions de BTC précisément parce que les Bitcoiners ont décidé d’installer exactement le logiciel qui fournit le plafond. Avec l’argent, en particulier, cet aspect du contrôle décentralisé est crucial. Après tout, l’histoire a montré que le monopole de la création monétaire a toujours conduit à la prise de bénéfices et à l’inflation. Le contrôle du robinet de caisse est un outil trop tentant pour être laissé intact.

C’est précisément cette couche de protection sociale que les Bitcoiners forment autour de leur argent préféré qui est décrit à plusieurs reprises comme un « maximalisme toxique » sur les réseaux sociaux. Le fonctionnement complet des nœuds et la défense du contenu BTC sont exactement ce qui donne une valeur d’or numérique. Michael Saylor le voit de la même manière :

Je ne veux pas entendre que vous voulez vous soucier des frais de transaction, introduire des contrats intelligents et tout changer. […] Je veux entendre que vous allez défendre le réseau jusqu’à la mort contre quelqu’un qui veut le briser ou le mettre en danger d’une manière ou d’une autre,

Saylor a été cité dans une interview avec Pomp.

Et c’est exactement ça : Bitcoin est limité à 21 millions de pièces car il y a un nombre critique de Bitcoiners qui le veulent et expriment leur volonté à travers des nœuds complets. C’est cet aspect de la décentralisation qui fait du Bitcoin peut-être la meilleure réserve de valeur de l’histoire humaine.

