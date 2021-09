Offre M1 iMac + offres My Passport SSD de WD

Nous nous sommes associés à Western Digital® pour offrir le nouvel iMac M1 d’Apple à un lecteur chanceux. Rendez-vous ci-dessous pour participer au concours et obtenir une offre spéciale sur une sélection des derniers SSD My Passport™ de la société.

Le nouveau disque SSD My Passport de WD® offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo/s, vous permettant de gérer vos fichiers rapidement où que vous soyez*. Ils incluent également une protection par mot de passe avec cryptage matériel ainsi qu’un logiciel de sauvegarde simple** pour obtenir des fichiers importants dans votre compte de service cloud ou Apple Time Machine***. La dernière gamme présente un design métallique élégant et durable pour une résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu’une protection contre les chutes jusqu’à 6,5 pieds (1,98 m).

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir des offres intéressantes sur une sélection de disques SSD My Passport de WD, notamment des modèles 1 To et 2 To**** dans une gamme de couleurs (certaines couleurs uniquement).

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner le nouvel iMac d’Apple (24″, puce Apple M1, CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs, modèle de base), entrez votre nom et votre e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire à WD et .’s bulletins d’information. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez la marque WD sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 octobre 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis uniquement. Si vous visualisez ceci sur un appareil mobile et que vous ne voyez pas l’option de participation, cliquez ici.

Apple iMac

termes et conditions

*Tel qu’utilisé pour le taux de transfert, 1 Mo/s = un million d’octets par seconde. Basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs.

** Activation Internet requise.

*** L’enregistrement d’un compte App ou Cloud peut être requis. Les applications et les services Cloud peuvent être modifiés, résiliés ou interrompus à tout moment et peuvent varier selon les pays. Apple Time Machine nécessite un reformatage.

**** Tel qu’utilisé pour la capacité de stockage, 1 Go = un milliard d’octets et 1 To = mille milliards d’octets. La capacité réelle de l’utilisateur peut être inférieure en fonction de l’environnement d’exploitation.

