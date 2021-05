Offre M1 iPad Pro à 50 $ de rabais + ventes du week-end du Memorial Day

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end du Memorial Day, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par les premières remises Amazon sur M1 iPad Pro à 50 $ de rabais. C’est en plus des modèles Apple Watch Series 6 de 329 $ et l’événement Apple de quatre jours organisé par Best Buy. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

M1 iPad Pro voit le premier accord Amazon

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro Wi-Fi 128 Go M1 11 pouces d’Apple pour 749 $. Atteignant normalement 799 $, l’offre d’aujourd’hui représente 50 $ d’économies, correspond au plus bas jamais vu comme une réduction de précommande au début du mois, et est la toute première réduction Amazon à ce jour.

Le dernier iPad Pro d’Apple arrive alimenté par la puce M1 qui a honoré ses Mac les plus récents. Outre son écran Liquid Retina de 11 pouces, vous pourrez compter sur toute la puissance d’un MacBook grâce à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela s’ajoute à une autonomie d’une journée, à la prise en charge de l’Apple Pencil et à l’identification de visage.

Économisez 70 $ sur les modèles Apple Watch Series 6

Amazon propose actuellement une réduction sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6, en prenant 70 $ de rabais une sélection de styles. Notre premier choix est le GPS 44 mm + aluminium bleu cellulaire avec bracelet sport marine profond à 459 $. En baisse par rapport à 529 $, vous bénéficiez d’une économie totale de 70 $ avec l’offre d’aujourd’hui dépassant de 20 $ la mention précédente et marquant un nouveau plus bas historique. Vous pourrez également économiser sur des modèles supplémentaires à partir de 329 $.

L’Apple Watch Series 6 arrive avec la suite de fonctionnalités de suivi de la condition physique que vous attendez des générations précédentes, mais avec l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène et d’un écran toujours plus lumineux. Cela s’ajoute à la nouvelle puce U1 d’Apple et à la prise en charge d’une charge plus rapide afin qu’elle passe moins de temps hors de votre poignet. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

La vente de pommes du Memorial Day de Best Buy est lancée

Après toutes les autres ventes du Memorial Day mises en ligne cette semaine, Best Buy se lance dans le long week-end avec une collection de rabais qui lui est propre. À l’occasion de la vente annuelle des Fêtes, vous trouverez des offres sur les derniers Mac et équipements Apple pour les téléviseurs massifs, les Chromebooks, etc. En tête d’affiche de toutes les réductions, le dernier MacBook Pro 13 pouces M1 / ​​8 Go / 256 Go d’Apple pour 1 100 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 1299 $, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 199 $ d’économies, bat notre mention précédente de 50 $ et constitue un nouveau plus bas historique sur la configuration d’entrée de gamme.

Équipé de 512 Go de stockage et de 8 Go de RAM, le dernier MacBook Pro d’Apple entre avec une puce M1 pour des performances améliorées et une autonomie allant jusqu’à 17 heures. Tout est centré autour d’un écran Retina de 13 pouces qui s’associe à deux ports Thunderbolt, à la connectivité Wi-Fi 6 et à la Touch Bar d’Apple. Découvrez pourquoi nous l’avons considéré comme un «saut unique en une génération» dans notre examen pratique.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

