Offre NMDC à vendre pour récupérer jusqu’à Rs 3 620 crore

NMDC OFS sera la première vente de participation dans une entreprise publique au cours de l’exercice en cours, car la plupart des transactions importantes proposées telles que la privatisation de BPCL ont été reportées à la deuxième vague de Covid-19.

Le gouvernement de l’Union vendra jusqu’à 7,49 % des parts de la société minière d’État NMDC pour augmenter jusqu’à 3 620 crores de roupies grâce à une offre de vente à un prix plancher de 165 roupies/action du mardi au mercredi. Le prix plancher est à une décote de 5,9% par rapport au cours de clôture (175,3 Rs) de NMDC sur l’ESB lundi.

L’OFS ouvrira en bourse mardi pour les investisseurs non commerciaux, tandis que les particuliers pourront faire des offres mercredi.

La taille de l’offre de base de l’OFS sera de 4% (11.72.24.234 actions) du gouvernement avec une option de conservation de la sursouscription s’élevant à 3,49% (10.22.78.144) du capital de la société, a informé la NMDC.

Actuellement, le gouvernement détient 68,29% du capital de l’entreprise minière.

En vendant une partie de la participation de SUUTI (Specified Undertaking of Unit Trust of India) dans le prêteur privé Axis Bank, le gouvernement a mobilisé Rs 3 994 crore ou 2,25 % de l’objectif de désinvestissement FY22 de Rs 1,75 lakh crore.

