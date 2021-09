Offre: obtenez le Motorola One 5G Ace pour seulement 329,99 $

Vous recherchez un smartphone 5G abordable doté d’un grand écran et d’une batterie longue durée ? Ne cherchez pas plus loin que le Motorola One 5G Ace, qui est maintenant en vente au prix de 329,99 $ (70 $ de rabais). À ce prix, c’est l’un des téléphones compatibles 5G les moins chers du marché. Sans oublier que c’est l’un des rares téléphones 5G avec un emplacement pour carte microSD et une prise casque.

La lourde batterie de 5 000 mAh de l’Ace peut durer deux jours complets et est livrée avec un chargeur de 10 W dans la boîte, contrairement à d’autres téléphones phares récents. De plus, son écran de 6,7 pouces est doté d’une résolution Full HD+, ce qui est rare pour un smartphone à ce prix. Parmi les autres points forts, citons la puce Snapdragon 750G et le skin Android de Motorola, améliorant les performances et l’expérience utilisateur.

Voir également: Les meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez obtenir en 2021

L’appareil photo est également très raisonnable pour un téléphone de milieu de gamme. Il dispose d’objectifs macro, d’un capteur 48Mp et enregistre des vidéos jusqu’à 4K à 30fps. Nous avons constaté que le tireur principal prend des photos solides dans des espaces bien éclairés. En ce qui concerne le logiciel, le Motorola One 5G Ace est livré avec Android 10, mais le téléphone est éligible pour une future mise à jour Android 11.

A 18% de remise, le Moto One Ace est un smartphone 5G très économique. L’écran audacieux et la durée de vie de la batterie sont aussi brillants que son véritable coloris argenté. Appuyez sur le widget ci-dessous pour en obtenir un pendant la durée de cette offre. Si ce n’est pas tout à fait ce que vous recherchez, consultez d’autres offres sur notre hub d’offres pour smartphones.