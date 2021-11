Offre OnePlus 9 Pro: obtenez 269 $ de réduction sur l’unité 12 Go/256 Go

C. Scott Brown / Autorité Android

Chez Amazon, vous pouvez obtenir un 9 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne pour seulement 799 $. C’est une remise complète de 269 $ sur le prix catalogue de 1 069 $ ! Vous pouvez même choisir entre deux coloris différents : Morning Mist (illustré ci-dessus) et Pine Green. De toute façon, c’est le même prix de 799 $.

L’offre OnePlus 9 Pro ne durera pas longtemps, nous vous conseillons donc de la saisir tant que vous le pouvez !

Si le prix réduit de 799 $ est encore trop élevé pour votre portefeuille, il existe d’autres bonnes affaires OnePlus. Le OnePlus 9 vanille est à seulement 589 $ (ou 141 $) tandis que le OnePlus 8T est à seulement 499 $ (ou 100 $ de rabais). Dans tous les cas, vous obtenez un excellent téléphone OnePlus avec une remise importante.

Si vous recherchez plus d’offres pour le Black Friday sur les smartphones, consultez notre résumé ici. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour récupérer votre nouveau téléphone OnePlus !

commentaires