Offre promotionnelle FanDuel Sportsbook 40-1 ⋆ .

Le match du championnat national est arrivé et la crème est montée au sommet. Les deux équipes les mieux classées qui participeront au tournoi de la NCAA s’affronteront ce soir, Baylor espérant empêcher Gonzaga de terminer la saison parfaite. En l’honneur du grand match, FanDuel Sportsbook a une belle promo. Jetons un coup d’œil à la promotion et aux cotes des paris sur le basket-ball universitaire, puis donnons une prédiction pour le match.

Comment réclamer l’augmentation des chances du championnat national FanDuel Sportsbook

Les nouveaux utilisateurs ont de la chance; Pour bénéficier de l’augmentation des cotes du championnat national FanDuel Sportsbook, tout ce que les nouveaux utilisateurs doivent faire est de créer un compte, de le vérifier et d’effectuer votre premier dépôt. Par la suite, les nouveaux utilisateurs se verront offrir une promotion folle d’augmentation des cotes de 40-1.

Choisissez simplement l’équipe qui, selon vous, gagnera directement pour profiter de cette offre. Un pari de 5 $ rapportera 200 $ à ceux qui choisissent correctement le jeu.

Meilleur pari de basketball universitaire pour ce soir | 4/5 | Augmentation des cotes du championnat national

Baylor contre Gonzaga

Date: Lundi 5 avril 2021

Heure de début: 21 h 20 HNE

Lieu: Lucas Oil Stadium – Indianapolis, Ind.

Couverture: CBS

Gonzaga a programmé un calendrier difficile hors conférence cette saison, qui incluait Baylor. Le match n ° 1 contre n ° 2 a semblé être annulé, mais au lieu de cela, il a simplement été reporté à avril.

Baylor vient de remporter une victoire dominante sur Houston, prouvant qu’il mérite absolument d’être dans ce match. En fait, chacun de leurs matchs du tournoi NCAA a été décidé par des points à deux chiffres. Baylor est athlétique, peut marquer à la hâte et garde bien le périmètre. Leur manque de défenseurs intérieurs n’a pas été une faiblesse en raison de leur capacité à courir le sol et à travailler rapidement sur le côté offensif. Cependant, ils font face à une équipe de Gonzaga qui peut tout faire.

Les Bulldogs sont des défenseurs plus rapides, plus grands et meilleurs. Si Gonzaga n’avait pas été pris en prolongation, il y a une chance que l’écart pour ce match ait été d’au moins 6 points. Au lieu de cela, Gonzaga est favorisé par 4,5. Les Bulldogs forcent les revirements, exécutent exceptionnellement bien le sol et ils sont peut-être la meilleure équipe de passage de mémoire récente. Cela ressemble à l’une de ces situations où «tout ce que vous pouvez faire, je peux faire mieux».

Bien que ce ne soit pas une éruption typique de Gonzaga, ils devraient terminer la saison parfaite ce soir. Mettez 5 $ sur le moneyline Gonzaga pour gagner 200 $.

Pari de basketball universitaire: Gonzaga Moneyline

