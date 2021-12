Offre provocatrice du fan de Chargers pour le quart Justin Herbert (Photos)

Le quart-arrière de deuxième année des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert, est au milieu d’une incroyable campagne NFL 2021-22.

La semaine dernière, il a enregistré trois touchés et 275 verges sur 23 passes sur 31 pour mener son équipe à une victoire de 37-21 sur les Giants de New York.

Dans le processus, Herbert a terminé avec une note de 133,1 et aucune interception.

Naturellement, le jeu stellaire d’Herbert a été très excitant pour les fans des Chargers. Une fan, en particulier, était tellement excitée qu’elle a décidé de présenter à la jeune femme de 23 ans une offre très provocante.

Cher Justin Herbert, si tu lis ceci, je vais te baiser. Amour, Jess ✍️ – une fille sans visage ️ (@Stop_Hammerzeit) 12 décembre 2021

La fan en question n’est pas étrangère aux messages salaces, comme en témoignent certaines de ses photos :

Il reste à voir si Herbert choisira finalement d’accepter son offre. Cela dit, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ce fan est si captivé.

La bombe de touché de 59 verges de Herbert à Jalen Guyton, qui a parcouru 63,8 verges et a été la deuxième plus longue réalisation de la NFL cette saison, a été l’une des choses les plus sexy qui soient jamais arrivées dans le football :

LANCEMENT DE L’ANNEE JUSTIN HERBERT

pic.twitter.com/D8yrfssmKY – PFF (@PFF) 12 décembre 2021

Les femmes attirantes sur les réseaux sociaux et les joueurs de la NFL vont de pair comme du beurre de cacahuète et de la gelée, ce ne sera donc probablement pas la dernière fois qu’Herbert recevra une offre de cette nature.

Des trucs impressionnants. https://t.co/p5mNh0dB7Y – Jeu 7 (@game7__) 12 décembre 2021

