Offre publique d’achat d’Arsenal du fondateur de Spotify, Thierry Henry, soutient les manifestations et fait l’éloge du boycott des réseaux sociaux, il est temps pour Harry Kane de quitter Tottenham? Dernières actualités et réactions sur le football

Tenez-vous au courant des dernières actualités sportives, des avis d’experts et des réactions…

TITRES

Les légendes d’Arsenal “ rejoignent ” l’offre publique d’achat du milliardaire Spotify Daniel Ek alors que la décision d’évincer Stan Kroenke gagne le soutien de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira Thierry Henry dit “ Les fans d’Arsenal ne sont pas heureux et je suis avec eux ” en tant que légende soutient Stan Kroenke protestations dans l’interview exclusive de talkSPORT La légende d’Arsenal, Thierry Henry, fait l’éloge du football anglais pour le boycott des réseaux sociaux et dit que “ ce n’est que le début ” alors qu’il appelle le jeu à se rassembler et à faire changer les choses Thierry Henry donne une réaction brillante en direct sur talkSPORT en tant que légende d’Arsenal nommée au Temple de la renommée de la Premier League aux côtés d’Alan Shearer Quelle est la prochaine étape pour Harry Kane? Le talisman anglais ne parvient pas à avoir une chance lors de la défaite finale de la Coupe Carabao de Tottenham contre Man City alors que Ryan Mason dit que le club quatre ou cinq ans derrière les vainqueurs de Pep Guardiola Tottenham a qualifié de “ pathétique ” pour la performance finale de la Coupe Carabao alors que Jamie O’Hara explose le moment du limogeage de Jose Mourinho et dit que Heung-min Son l’a mis en bouteille