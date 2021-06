Offre publique initiale : Quel est votre objectif d’investir dans les introductions en bourse ?

L’une des règles importantes est de connaître l’entité qui fait la promotion de l’introduction en bourse. Noms bien établis, les organisations ajoutent de la crédibilité et ajoutent une prime au prix flottant.

Par Harjit Singh

Au cours des derniers mois, un grand nombre de sociétés ont soumis des propositions d’offre publique initiale flottante (IPO). En plus de cela, un certain nombre d’introductions en bourse devraient bientôt arriver sur le marché. Alors que les entreprises font la queue pour lever des fonds sur le marché au milieu de valorisations élevées, les investisseurs doivent prendre en compte de nombreux facteurs avant d’investir leur argent dans une introduction en bourse.

Tenir compte des objectifs d’investissement

Avant d’investir dans une introduction en bourse, vous devez vous poser quelques questions pour savoir quel type de stratégie vous devriez envisager. La raison en est qu’un investisseur ne peut pas toujours décider du type de décision d’investissement qui lui convient s’il n’est pas clair sur ses objectifs d’investissement. De plus, un certain nombre de vos choix ne peuvent être jugés qu’en fonction de votre portefeuille d’investissement actuel.

Par exemple, si les investisseurs sont fortement investis dans les actions à grande capitalisation, investir dans une introduction en bourse d’une grande entreprise peut rendre leur portefeuille encore plus inégal. Au contraire, investir dans une introduction en bourse propulsée par une société à petite ou moyenne capitalisation peut aider à équilibrer le portefeuille.

Horizon d’investissement

Regardez votre horizon d’investissement. Quel est votre objectif d’entrer dans un marché IPO? Souhaitez-vous arracher un profit rapide? Ou souhaitez-vous conserver des actions plus longtemps ? Cela finira par décider de votre stratégie d’introduction en bourse. Une stratégie d’investissement à court terme dépend fortement des sentiments du marché alors qu’une disposition à long terme vous obligera à considérer les fondamentaux de l’entreprise.

Questionnez-vous

Comme l’investissement IPO est un jeu à haut risque et à rendement élevé, vous devez remettre en question la justification de l’investissement. Voici quelques questions importantes auxquelles un investisseur doit réfléchir avant d’investir.

n Serez-vous prêt à posséder l’action si les prix chutent de 40 à 50 % ? La réponse à cette requête mettra en lumière vos véritables objectifs d’investissement.

n Quel pourcentage de votre portefeuille serait alloué à l’investissement IPO et quelle est votre tolérance au risque ? Investir dans une introduction en bourse est totalement différent d’investir dans des sociétés cotées et cette question démontrera votre appétit pour le risque.

n Envisagez-vous d’investir dans une introduction en bourse pour la « basculer » (stratégie à court terme) ou avez-vous l’intention de rester à long terme ? Cette question est ciblée pour rendre votre voyage direct. La réponse à la question peut changer le type d’introduction en bourse que vous choisissez et vos points de considération peuvent également changer.

Règles d’or pour investir en IPO

Gagner de l’argent lors d’une introduction en bourse n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Bien que vous ayez décidé de vos objectifs d’investissement et de la stratégie appropriée pour les atteindre, vous devez toujours sélectionner le bon type d’introduction en bourse. Il existe plusieurs règles qui peuvent vous aider à déterminer le bon problème. Les principaux parmi eux sont: –

DRHP : Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a rendu obligatoire pour les entreprises qui deviennent publiques de lui soumettre un «projet de prospectus de hareng rouge» (DRHP). Ce document constitue une riche source d’informations qui peuvent modifier la décision des investisseurs, s’ils le consultent sérieusement. Par exemple, le prospectus met en évidence le modèle actuel de distribution des actions. Un pourcentage plus élevé d’actions détenues par les banques et les investisseurs institutionnels est un signe positif, signifiant leur confiance dans les performances de l’entreprise. On peut également connaître l’équipe de direction, les projets futurs de l’entreprise et leurs qualifications.

Profil des promoteurs : L’une des règles importantes est de connaître l’entité qui promeut l’introduction en bourse. Noms bien établis, les organisations ajoutent de la crédibilité et ajoutent une prime au prix flottant.

Notation : La notation d’une introduction en bourse joue également un rôle essentiel sur le marché des introductions en bourse. Plus la note est élevée, meilleures sont les chances de réussite de l’introduction en bourse. Cependant, ce n’est pas concluant car les entreprises avec des notes exceptionnelles ont dû retirer leurs introductions en bourse.

Investissez dans l’entreprise que vous comprenez

N’investissez jamais dans une action. Investissez plutôt dans une entreprise. Et investissez dans une entreprise que vous comprenez bien, sinon n’investissez jamais. L’investisseur de renom Warren Buffett dit toujours : « Investissez dans votre domaine de compétence. La raison derrière cette philosophie est qu’une compréhension approfondie d’une entreprise peut vous aider à prendre des décisions judicieuses.

Dernier point mais non le moindre, écoutez tout, mais faites votre propre analyse SWOT au lieu de simples ouï-dire. Choisir la meilleure introduction en bourse n’est pas si difficile si vous savez quoi rechercher. Planifiez judicieusement vos finances et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez-le.

L’écrivain est professeur agrégé, Amity School of Business, Amity University

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.