Offre publique initiale : toutes les introductions en bourse sont-elles dignes d’investissement ? Que devrais tu faire?

Contrairement aux entreprises traditionnelles qui misent sur leurs bénéfices pour attirer les investissements publics, les entreprises du nouvel âge sont pour la plupart des entités déficitaires qui misent sur les valorisations.

Bien qu’ils soient conscients du fait qu’une entreprise de livraison de nourriture en particulier subissait des pertes depuis sa création, certains investisseurs en capital-risque ont continué à y injecter de l’argent. Après avoir dépensé une énorme somme d’argent en publicité pour créer un battage médiatique, la société a lancé son introduction en bourse dans le contexte actuel de montée en gamme et a vendu ses actions à un prix qui a généré des bénéfices considérables pour les investisseurs en capital-risque en vendant la société déficitaire.

Sont-ils vraiment des introductions en bourse ?

Ces investisseurs en capital-risque continuent d’injecter de l’argent dans des entreprises déficitaires pour donner l’impression que ces entreprises sont très précieuses et ont de bonnes perspectives d’attirer d’énormes investissements. En fin de compte, pendant les marchés élevés, lorsque la plupart des investisseurs novices recherchent de nouvelles opportunités d’investir dans des actions, ces investisseurs en capital-risque refilent les pertes aux investisseurs en introduction en bourse en proposant de vendre les participations à un prix élevé pour réaliser un beau profit.

Ainsi, au lieu d’investir pour obtenir la part des gains des entreprises à but lucratif, ces investisseurs en introduction en bourse finissent par assumer le passif des entreprises déficitaires à un prix supérieur, qu’ils auraient normalement dû acquérir à un prix réduit.

Comme la plupart des participations des investisseurs en capital-risque dans les entreprises sont transférées aux investisseurs au cours du processus, on peut également se demander s’il s’agit vraiment d’offres publiques initiales ou simplement d’un changement de mains des participations existantes.

Comment éviter une telle situation ?

Bien que certaines de ces introductions en bourse – après avoir été cotées en bourse – s’ouvrent à un prix plus élevé, donnant aux investisseurs de l’introduction en bourse la possibilité de se décharger des actions avec un gain, la probabilité la plus élevée est que vous finissiez par perdre de l’argent après avoir été trompé par les cupides. spécialiste du capital risque.

Il est donc préférable d’éviter d’investir dans des actions pendant les cycles de marché élevés, même par le biais de l’introduction en bourse, ce qui est encore plus risqué que d’investir dans les actions de sociétés existantes.

Que devrais tu faire?

Vous devez suivre les principes de base et au lieu de faire des investissements forfaitaires dans des actions, faites des investissements périodiques réguliers. Ainsi, si vous investissez dans un fonds commun de placement en actions (MF) via SIP, ne vous laissez pas perturber par le bruit des introductions en bourse et poursuivez votre SIP.

De plus, comme les investissements des MF sont gérés par des gestionnaires de fonds professionnels, ils savent mieux si une introduction en bourse est digne d’investir ou non. Ainsi, au lieu d’investir directement dans des actions, il est préférable d’investir via des FCP et de laisser les décisions d’investissement aux gestionnaires de fonds.

