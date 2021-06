Offre : renforcez votre sécurité avec 50 % de réduction sur un kit d’alarme sécurisé Google Nest

Crédit : B&H

Que ce soit pour protéger votre maison, vos biens importants ou votre entreprise, la sécurité a toujours été un investissement rentable. Si vous cherchez à ajouter une sécurité qui vous donnera cette tranquillité d’esprit supplémentaire, ne cherchez pas plus loin. Ce kit de démarrage du système d’alarme Google Nest Secure vous offrira la sécurité et plus encore à seulement 199,99 $ (200 $ de rabais) – 50 % de réduction sur son prix d’origine.

Ce kit de démarrage inclus comprend une variété de produits, y compris un Nest Secure Guard, deux Google Nest Tags, deux Google Nest Detect et d’autres éléments essentiels tels que des aimants d’ouverture/fermeture, des supports de montage et une garantie de deux ans pour vous assurer que vous re protégé.

Le Nest Secure Guard, le siège de la sécurité, est équipé d’une sirène puissante de 85 dB pour vous alerter de toute surprise inutile. Lorsqu’il est utilisé avec les deux Nest Detect inclus, vous serez alerté chaque fois qu’une porte ou une fenêtre est ouverte. De plus, le système fonctionne de manière transparente avec les deux Nest Tags fournis, qui permettent un armement et un désarmement rapides selon vos besoins. Si vous oubliez votre étiquette, ne vous inquiétez pas ; l’application gratuite Google Nest est là pour vous, en hébergeant une multitude de commandes telles que l’armement et le désarmement, la vérification de l’état de votre maison, la visualisation et le contrôle de tous vos produits Nest, et plus encore, d’une simple pression du doigt.

Bien que Google ait officiellement abandonné le système d’alarme Google Nest Secure, il continue de prendre en charge Nest Secure Guard et il fonctionne toujours parfaitement avec l’application Google Nest et d’autres produits.

Prêt à renforcer votre sécurité ? Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir l’offre.

