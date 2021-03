Offre Rs 4.6K-crore: Achat du réseau électrique IndiGrid Seals dans le NE

Les acquisitions permettront à InvIT d’augmenter encore sa distribution de dividendes par part (DPU). Le DPU est actuellement de 12,40 Rs par an.

India Grid Trust (IndiGrid), le premier fonds d’investissement dans les infrastructures du secteur de l’énergie (InvIT) de l’Inde, a finalisé l’acquisition d’un réseau de transport dans les états du nord-est de l’Assam, de l’Arunachal Pradesh et de Tripura auprès de Sterlite Power à une valeur d’entreprise de `4,625 crore, la société a déclaré samedi.

Avec cette acquisition, la plus importante du segment, l’actif sous monétisation (AUM) d’IndiGrid a augmenté de 34% pour atteindre environ 20 000 crore. Le portefeuille d’actifs de la plate-forme comprend désormais 13 projets de transport d’électricité, avec un réseau total de 38 lignes de transport d’électricité et 11 sous-stations s’étendant sur environ 7 570 kilomètres de circuits.

NER-II Transmission Ltd (NER-II) qui a été acquise fait partie du réseau de transport interétatique, avec un contrat de construction, de propriété, d’exploitation et de maintenance de 35 ans. Il fournit de l’électricité à environ 5,3 millions de personnes dans les trois États.

Harsh Shah, PDG d’IndiGrid, a déclaré que FY21 avait été une année de transformation pour IndiGrid avec des acquisitions de 7 500 crores de roupies dans des projets de transport interétatique, de transport intra-étatique et de transport à tarifs réglementés ainsi qu’un projet solaire.

Les acquisitions permettront à InvIT d’augmenter encore sa distribution de dividendes par part (DPU). Le DPU est actuellement de 12,40 Rs par an.

«À l’avenir, avec un pipeline d’acquisitions solide et une proposition d’injection de capitaux via l’émission de droits, IndiGrid est en position ferme pour capitaliser sur les opportunités de croissance ..», a déclaré la société. «L’acquisition de NER-II était envisagée dans le cadre de l’accord-cadre signé avec Sterlite Power en avril 2019. Le gestionnaire d’investissement d’IndiGrid avait signé un accord d’achat d’actions définitif pour l’acquisition de NER-II le 5 mars 2021», il ajoutée.

KKR et GIC détiennent ensemble environ 45% dans IndiGrid, tandis que Sterlite Power détient 40% dans la branche de gestion des investissements d’IndiGrid.

Cyril Amarchand et Mangaldas, PriceWaterHouse Coopers, L & T-S & L et J Sagar Associates ont conseillé IndiGrid dans le cadre de cette transaction.

Les InvIT sont conçus pour gérer les actifs d’infrastructure générateurs de revenus; ceux-ci ont tendance à offrir un rendement régulier aux investisseurs. La structure est également considérée comme offrant une voie alternative pour lever des fonds aux entreprises publiques, compte tenu des contraintes budgétaires du gouvernement.

