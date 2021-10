Offre secrète pour un crédit Amazon de 12 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La vente épique d’Amazon au début du Black Friday a maintenant commencé et vous n’en croirez pas les offres que vous pouvez obtenir. Vous voulez des exemples ? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut. La bien-aimée d’Apple AirPods Pro sont tombés à 179 $, ce qui est le prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Vous pouvez également obtenir AirPods 2 avec étui de chargement sans fil pour 129 $, ou AirPod 2 pour seulement 109 $. C’est fou! d’Amazon Fire TV Stick 4K est descendu à 33,99 $ et le plus récent Sonnette vidéo Ring est à seulement 44,99 $. Vous voulez un Echo Dot avec votre Ring Video Doorbell ? Vous n’aurez qu’à payer 10 $ de plus, ce qui est incroyable ! La page d’offres quotidiennes épiques d’Amazon regorge de centaines d’offres anticipées du Black Friday et de nouvelles seront mises en ligne chaque jour. Mais aucune de ces offres épiques ne peut égaler un crédit Amazon gratuit !

ARGENT GRATUIT D’AMAZON : obtenez un crédit Amazon de 12 $ lorsque vous rechargez 100 $ sur votre compte Prix : Ajoutez 100 $, obtenez 12 $ GRATUITS Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Comment obtenir un crédit Amazon gratuit dès maintenant

Les promotions de cartes-cadeaux Amazon apparaissent de temps en temps, mais elles ont tendance à être rares. En fait, il n’y a généralement qu’une poignée de promotions de cartes-cadeaux chaque année. C’est rare en effet, mais il existe un autre type d’accord Amazon qui est encore plus rare. C’est le type d’accord qui vous permet de gagner un crédit Amazon gratuit juste pour recharger de l’argent sur votre compte.

Devinez quoi : il y a un accord secret sur Amazon en ce moment qui vous donne un crédit Amazon gratuit !

Recharger Amazon est un service simple qui vous permet d’ajouter de l’argent au solde de votre carte-cadeau Amazon. Avec le Black Friday et le Cyber ​​Monday qui approchent à grands pas, vous ferez sans aucun doute de nombreux achats sur Amazon dans les semaines et les mois à venir. Cela signifie que c’est déjà le bon moment pour recharger votre solde Amazon. Et maintenant, vous avez une raison encore meilleure pour le faire : de l’ARGENT GRATUIT !

Combien en obtiens-tu?

Pour une durée limitée, Amazon offre aux acheteurs un crédit Amazon gratuit de 12 $ lorsqu’ils ajoutent 100 $ ou plus à leur compte en utilisant Recharger Amazon. Les 100 $ sont votre argent que vous dépenserez de toute façon avant les vacances. Dans cet esprit, pourquoi ne pas l’ajouter à votre compte maintenant afin de pouvoir obtenir ce crédit Amazon gratuit ?!

Tout ce que vous avez à faire pour entrer dans l’action est de vous diriger vers le Recharger Amazon page. Ensuite, ajoutez simplement 100 $ ou plus au solde de votre carte-cadeau Amazon en suivant les instructions sur Amazon. Une fois que vous le faites, vous verrez un bonus de 12 $ ajouté au solde de votre carte-cadeau Amazon.com dans les trois jours.

C’est ça!

La prise

Vous saviez qu’il devait y avoir un piège, bien sûr. Et dans ce cas, il y a une limite d’éligibilité stricte.

Pour être admissible à cette offre, ce doit être la première fois que vous ajoutez un solde à votre compte en utilisant Recharger Amazon. Nous constatons que la plupart des gens ne savent même pas qu’Amazon Reload existe, donc la plupart d’entre vous devraient être éligibles pour la promotion. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un moyen simple de savoir si vous êtes éligible sans avoir simplement à ajouter 100 $ à votre compte et à croiser les doigts.

Pouvez-vous obtenir un crédit Amazon gratuit ?

Déterminer si vous êtes éligible ou non à un crédit Amazon gratuit ne pourrait vraiment pas être plus facile. Tout ce que vous avez à faire est de visiter la page des conditions générales d’Amazon pour cette promotion. Si vous voyez un message qui dit “Désolé, vous n’êtes pas éligible pour cette promotion”, vous n’avez pas de chance. Si vous voyez les termes et conditions suivants, vous êtes prêt à partir :

Rechargez 100 $ ou plus sur le solde de votre carte-cadeau pour la première fois et gagnez un bonus de 12 $ sur votre prochain achat sur Amazon.com. Il s’agit d’une offre à durée limitée, une par compte Amazon.

Il s’agit d’une offre à durée limitée qui est valable jusqu’à épuisement des stocks. L’offre s’applique uniquement au premier rechargement du solde de votre carte-cadeau Amazon.com. Vous devez recharger au moins 100 $ en une seule transaction pour être admissible. Pour les achats de recharge admissibles, une récompense unique de 12 $ de carte-cadeau Amazon.com sera automatiquement appliquée au solde de votre carte-cadeau Amazon.com dans les trois (3) jours. L’offre est limitée à une récompense du solde de la carte-cadeau Amazon.com de 12 $ par compte Amazon.

