Offre spéciale Prayagraj-Jaipur : profitez d’un voyage de luxe à un prix abordable dans les autocars économiques 3-AC des chemins de fer indiens

Les voyageurs ferroviaires bénéficieront de 11 couchettes supplémentaires dans ces voitures.

Profitez d’un voyage en train de luxe à un prix abordable ! Les nouveaux autocars de classe économique AC à 3 niveaux d’Indian Railways sont tous prêts à offrir une expérience de voyage climatisée abordable aux passagers avec diverses fonctionnalités améliorées. Selon le ministère des Chemins de fer, le transporteur national exploite des autocars de classe économique à 3 niveaux nouvellement introduits dans le train numéro 02403 Prayagraj-Jaipur-Prayagraj Special Express à partir du 6 septembre 2021. Un communiqué publié par la zone ferroviaire du centre-nord indique que ce type d’autocars est utilisé pour la première fois dans n’importe quel train sur le réseau des chemins de fer indiens. Ces nouveaux autocars 3 Tier AC en classe économique disposent de 83 sièges au total au lieu de 72 sièges. Les passagers ferroviaires bénéficieront de 11 couchettes supplémentaires dans ces autocars, a déclaré le chemin de fer zonal.

La réservation de billets pour les deux nouveaux autocars de classe économique à 3 niveaux AC dans le train numéro 02403/02404 Prayagraj-Jaipur-Prayagraj Express Daily Special a commencé le 28 août 2021. De Prayagraj à Jaipur, le prix du billet de cet autocar n’est que de 1 085 Rs. , alors que le prix du billet de l’autocar de classe III-AC conventionnel d’Indian Railways est de 1 175 roupies. De même, de Prayagraj à Agra, le coût du billet est de Rs 740 (le coût du billet d’autocar conventionnel III AC est de Rs 800) tandis que, de Prayagraj à Mathura, le prix du billet de la classe économique 3 Tier AC est de Rs835 (le coût du classique III Le billet de bus AC est de Rs 905).

Selon North Central Railways, les nouveaux autocars de classe économique à 3 niveaux AC ont été spécialement conçus pour le confort des passagers de divyang. Dans ces autocars climatisés, des dispositions modernes ont été prises pour la sécurité incendie, les téléphones portables et les porte-revues. Certaines des autres caractéristiques clés de cette nouvelle classe d’autocars des chemins de fer indiens sont des lampes de lecture personnalisées, des points USB, des points de charge mobiles, des bouches d’aération AC, une meilleure échelle pour monter à la couchette supérieure ainsi qu’une table de collation. Ces autocars ont été déployés depuis Prayagraj le 6 septembre 2021 et depuis Jaipur, ces autocars seront déployés le 7 septembre 2021, a-t-il ajouté.

