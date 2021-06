Offre sur le mobile 5G le moins cher de Xiaomi : le Redmi Note 10 5G tombe chez Amazon à seulement 192 euros | La technologie

in

L’un des smartphones 5G les moins chers du moment l’est encore plus, et c’est qu’Amazon propose le Redmi Note 10 5G, qui n’est en vente que depuis quelques mois en Espagne.

Peu à peu, il devient courant d’avoir un mobile avec la 5G, et c’est que de nombreux opérateurs proposent déjà une couverture pour ces réseaux, une couverture qui augmentera sûrement de mois en mois au cours des prochaines années, ce qui va heureusement de pair avec un boom des mobiles 5G bon marché.

Comment pourrait-il en être autrement, toutes les marques se sont inscrites dans cette tendance, mais il y en a une qui est sans doute allée plus loin que les autres dans sa politique de prix, et c’est -bien sûr- Xiaomi, qui vend son Redmi Note 10 5G en Espagne à prix cassé, d’autant plus qu’Amazon vient de le baisser seulement 192 euros.

Ce téléphone mobile dispose d’un écran 90 Hz et d’une connectivité 5G, en plus d’autres fonctionnalités qui le distinguent si l’on tient compte de son prix bas.

Inutile de dire que c’est l’un des mobiles 5G les moins chers du moment, du moins ceux que l’on peut acheter dans notre pays. Malgré son prix bon marché, il a beaucoup à offrir au-delà de la connectivité mobile, comme nous l’avons vu de première main dans notre test du Redmi Note 10 5G.

Il existe d’autres variantes de ce téléphone, bien que ce soit le seul à disposer de la 5G, une nouvelle ligne ouverte par Xiaomi qui allonge la durée de vie utile du terminal, et elle ne va pas devenir obsolète à court terme.

Nouveau processeur Mediatek et bonne batterie

Ce Xiaomi Redmi Note 10 avec 5G fonctionne très bien dans pratiquement tous les domaines, et il le fait avec le nouveau processeur Mediatek Dimensity 700, une puce sortie récemment et qui peut avec pratiquement toutes les applications du moment, et cela ne vient qu’avec 4 Go de RAM.

Son écran est Full HD+ et l’autonomie de la batterie passe à un ou deux jours sans trop de problèmes, et avec une charge rapide et NFC, il manque donc peu de fonctionnalités.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Il pèse peu et s’adapte parfaitement aux utilisateurs recherchant la simplicité et suffisamment de puissance, mais sans se vanter. Après tout, son prix n’atteint même pas les 200 euros.

Son rapport qualité-prix est excellent, bien qu’à ce stade, Xiaomi soit en concurrence avec lui-même via d’autres marques de son conglomérat commercial, comme POCO, qui vend le M3 Pro avec 5G également pour 179 euros et avec un processeur un peu plus complet que celui-ci. de Mediatek.

