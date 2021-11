Offre sur le Samsung Galaxy Note 20 5G, à moitié prix sur Amazon pour réchauffer le Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs mobiles de 2021, le Galaxy Note20, est considérablement réduit en prix et est l’une des offres les plus importantes de ce Black Friday.

Comme chaque année, acheter un mobile uniquement le Black Friday est généralement une bonne décision, surtout si vous voulez un appareil spécifique, et plus il est cher, plus vous économisez. Rien ne garantit que le téléphone que vous recherchez sera en vente, mais parmi tous les magasins qui ajoutent aux ventes, certains doivent l’avoir.

La bonne nouvelle est que si vous vouliez acheter le Samsung Galaxy Note 20 5G le moins cher le Black Friday, non seulement vous pouvez le faire, mais aussi c’est Amazon qui le laisse à un vrai prix d’aubaine. A partir de 899 euros (son prix précédent) il ne coûte que 549 euros.

C’est l’un des produits phares de Samsung en ce moment, avec un écran AMOLED spectaculaire et un appareil photo comparable à peu de concurrents.

Au-dessus du prix d’origine, on note une baisse de 48%, ce qui n’est pas mal du tout, surtout si l’on considère qu’il n’a toujours pas de successeur dans la gamme Note de la firme coréenne.

Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs téléphones Samsung de 2021, sinon le meilleur, en conflit direct avec le Galaxy S21+ ou le Note 20 Ultra, son grand frère.

Pour les fonctionnalités, il n’a pas grand-chose à envier à tout autre modèle, en particulier dans le secteur Android. La puissance ne manque pas grâce à son processeur Exynos 990, au même niveau que les Snapdragon 870 et 880.

Samsung est l’un des fabricants de mobiles les plus importants et les plus prestigieux. Si vous souhaitez acheter l’un de leurs mobiles, dans ce rapport, nous les avons triés par gamme de prix.

Non seulement cela, mais il équipe également un grand écran Super AMOLED Plus et un très bon ensemble de caméras, comme Business Insider Spain a pu le constater de visu.

C’est une remise qui en brut signifie une économie de 510 euros, ce qui est dit bientôt. De plus, Amazon offre toutes les garanties souhaitables en termes de service après-vente, ce qui est primordial si vous allez investir une grosse somme d’argent, comme dans ce cas.

Ça oui, Cette offre sur le Samsung Galaxy Note 20 5G d’Amazon pourrait ne pas durer jusqu’au 26, le Black Friday proprement dit. Cela signifie que si le prix vous convainc, il vaut mieux l’acheter déjà avant qu’il ne se vende.

Si vous vous inscrivez à Amazon Prime, vous pouvez également le recevoir en un temps record, en moins de 24 heures ouvrées.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.