Offre unique pour un disque SSD SanDisk de 1 To avec un prix raisonnable

in

Este tipo de dispositivos nos permiten almacenar todo tipo de información, archivos, fotos, vídeos o aplicaciones, entre otros, para poderlos tener siempre a mano allá donde vayamos. Además, también nos sirven para tener una copia de seguridad de los archivos más importantes de nuestro ordenador.

Muy resistente y gran velocidad de transferencia

El hecho de ser una unidad de estado sólido o SSD, hace que ofrezcan un rendimiento mucho mayor que los discos duros externos, eso sí, su precio también es más elevado. Sin embargo, ahora tenemos la suerte de conseguir un gran SSD externo de SanDisk a precio de auténtica ganga.

En concret se trata del SSD externos SanDisk Extreme de 1 To de capacidad, un modelo que ofrece una vitesse de transfert de hasta 550 Mo/s, por lo que es perfecto también para guardar y editar vídeos o fotos, y que cuenta con un diseño muy compacto y resistente. Concretamente, este modelo cuenta con certifié IP55 que lo hace resistente al agua y al polvo. De esta forma, podemos llevarlo de un lado a otro sin miedo a que cualquier salpicadura o caída lo pueda dañar. Resisten incluso caídas desde una altura aproximada de dos metros.

Un SSD externe qu’además es compatible tanto con Windows como con Mac y que podemos llevar fácilmente en cualquier bolsillo. Las dimensions de este SanDisk Extreme son de tan solo 9,63 x 4,95 x 0,89 cm y tiene un peso de poco más de 40 gramos. Un modèle équipé avec connecteur USB 3.1 tipo C y qu’además incluye un cable USB tipo C junto con un adaptador Tipo C a Tipo A, que nos permite usarlo con la gran mayoría de equipos sin ningún problema.

SSD externe SanDisk Extreme de 1 To avec un prix raisonnable

El precio oficial de este disco SSD externo SanDisk Extreme de 1 To de capacidad es de 294,99 euros, sin embargo, en estos momentsos podemos encontrarlo en Amazon con un descuento del 51%. Esto permite comprar este modelo por debajo de la mitad de su precio original, es decir, por seul 144,99 euros.

El plazo de entrega para este modelo es de tan solo un día hábil con gastos de envío gratis, aunque aquellos que sean clients de Amazon Prime pueden beneficiarse de envío en tan solo dos días aunque sea fin de semana y devoluciones gratis.