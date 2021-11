Offres : 20 % de réduction sur les accessoires compatibles MagSafe et plus encore chez Belkin

Belkin a lancé aujourd’hui une nouvelle vente pour le « Singles Day », qui est une fête internationale du shopping similaire à l’esprit du Black Friday et du Cyber ​​Monday, qui a lieu chaque année le 11 novembre. La vente de Belkin prend 20% de réduction sur tout le site avec code SIMPLE21 jusqu’au 11.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié de Belkin. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Belkin est connu pour sa large gamme d’accessoires de charge compatibles avec les produits Apple tels que l’iPhone, l’iPad et le MacBook. Le code promo fonctionne sur des produits tels que des câbles, des accessoires compatibles MagSafe, des briques de charge, des stations d’accueil, des haut-parleurs, des adaptateurs, etc.

N’oubliez pas de visiter notre récapitulatif complet des offres pour acheter encore plus de produits et d’accessoires Apple.

