Offres : 20 % de réduction sur les claviers iPad Brydge cette semaine

La promotion Black Friday et Cyber ​​Monday de Brydge s’est prolongée jusqu’au début du mois de décembre et devrait durer jusqu’au 9 décembre. Avec cette vente, vous pouvez obtenir 20 % de réduction sur les claviers de tablette et les docks verticaux MacBook de Brydge.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié de Brydge. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Les claviers Brydge en vente incluent ceux compatibles avec iPad Pro, iPad, iPad Air et iPad mini. Brydge vend également des claviers compatibles avec les tablettes Surface Pro, et les résidents des États-Unis peuvent bénéficier de la livraison gratuite cette semaine.

MacBook

iPad

ipad air

iPad Pro

ipad mini

Dirigez-vous vers notre récapitulatif complet des offres pour vous tenir au courant de toutes les dernières offres et remises que nous avons suivies au cours de la semaine dernière.

