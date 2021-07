Offres à régler – Offres et remises incroyables de OnePlus

Si les Nords proposent des offres spéciales, il en va de même pour la série premium OnePlus 9, connue pour son design et ses performances phares.

Il fut un temps où OnePlus n’était associé qu’aux téléphones. Et les produits phares du budget à cela. Mais ces temps sont derrière nous. La marque Never Settling est depuis passée à des choses plus grandes et meilleures. Son portefeuille comprend des offres économiques et premium dans une large gamme de produits, notamment des téléviseurs, des écouteurs, des montres intelligentes, des bracelets de fitness… et bien sûr des smartphones. Et si jamais vous avez voulu entrer dans la famille OnePlus, les prochains jours sont votre meilleure chance de le faire, car la marque a annoncé sa participation à plusieurs événements de vente tels que « The Wishlist Sale » et « Prime Day 2021 » sur OnePlus. in et Amazon.in respectivement, entre le 24 et le 31 juillet. Cela permettra aux consommateurs de se procurer des produits OnePlus à des tarifs jamais vus auparavant sur plusieurs canaux tels que OnePlus.in, OnePlus Store App, OnePlus Experience Center, Amazon.in et Flipkart ainsi que dans des magasins partenaires.

Nords à un prix spécial

Les offres incroyables commencent avec le OnePlus Nord 2 5G, le dernier téléphone de la société, qui offre des performances de smartphone sans compromis alimentées par l’IA, un système de caméra plus intelligent et contient suffisamment d’éléments essentiels pour le rendre comparable aux produits phares. Ceux qui cherchent à mettre la main sur les variantes 8 Go/ 128 Go et 12 Go 256 Go du dernier Nord peuvent obtenir jusqu’à 10 % de réduction instantanée sur les cartes de crédit HDFC Bank, HDFC Bank EMI et peuvent également bénéficier jusqu’à 6 mois de non- coûte EMI de HDFC Bank sur Amazon.in lors du Prime Day 2021 les 26 et 27 juillet. Ils auront également la possibilité de profiter d’une remise de 1 000 INR sur l’appareil en tant que bonus d’échange sur OnePlus.in et OnePlus Store App du 26 au 31 juillet. Il y a plus : ceux qui ont opté pour le OnePlus Nord 2 5G ‘Notify Me’, peuvent également bénéficier d’un bon de 500 INR sur le OnePlus Band ou la Power Bank, entre le 26 et le 28 juillet.

Les offres ne se limitent pas au plus récent Nord. Ceux qui sont en ligne pour le OnePlus Nord CE 5G peuvent bénéficier jusqu’à 10% de réduction instantanée sur les cartes de crédit HDFC Bank, HDFC Bank EMI et également obtenir jusqu’à 6 mois d’EMI sans frais de HDFC Bank sur Amazon.in pendant le Prime Day 2021 le 26 et 27 juillet.

Montez au septième ciel avec la série OP 9

Si les Nords proposent des offres spéciales, il en va de même pour la série premium OnePlus 9, connue pour son design et ses performances phares. Alors que les OnePlus 9 et 9 Pro sont équipés d’appareils photo Hasselblad et de puces Snapdragon 888, le OnePlus 9R offre des performances phares presque similaires à un prix beaucoup plus abordable.

En parlant de prix, tous les téléphones seront livrés avec des étiquettes de prix qui seront une agréable surprise pour beaucoup. Le OnePlus 9 Pro sera disponible avec un bonus d’échange de 3 000 INR sur Amazon.in lors du Prime Day 2021 les 26 et 27 juillet. Il sera également accompagné d’un bonus d’échange pouvant aller jusqu’à 7 000 INR sur OnePlus.in et OnePlus Store App du 26 au 31 juillet. Ceux qui souhaitent le OnePlus 9 bénéficieront d’une remise de 4 000 INR en utilisant une remise supplémentaire sur Amazon Coupon sur Amazon.in les 26 et 27 juillet. Ils pourront également profiter d’une remise allant jusqu’à 5 000 INR en tant que bonus d’échange sur le OnePlus 9 sur OnePlus.in et OnePlus Store App entre le 26 et le 31 juillet. Et ceux qui obtiennent un OnePlus 9 sur OnePlus.in et OnePlus Store App peuvent également obtenir un OnePlus Band gratuit les 26 et 27 juillet.

Il existe également des offres pour le plus abordable de la série 9, le OnePlus 9R. Ceux qui achètent le téléphone peuvent obtenir un bonus d’échange allant jusqu’à 3 000 INR sur Amazon.in pendant le Prime Day 2021, et jusqu’à 5 000 INR comme bonus d’échange sur OnePlus.in et OnePlus Store App entre le 28 et le 31 juillet.

Souriez, les téléviseurs OnePlus ont des offres incroyables

Les téléviseurs intelligents OnePlus connus pour leur conception haut de gamme sans lunette et leur interface utilisateur intelligente sur une variété de tailles d’écran et de prix sont également proposés avec des offres spéciales. Sur la série OnePlus TV Y, il existe des remises directes allant jusqu’à 1 500 INR et des remises allant jusqu’à 2 000 INR sur le OnePlus TV U1S sur OnePlus.in, les magasins OnePlus Experience, les magasins partenaires, Amazon.in et Flipkart, à partir de juillet. 25. Le OnePlus TV 40Y1 en particulier sera disponible avec une remise de 1 000 INR sur OnePlus.in, les magasins OnePlus Experience, les magasins partenaires hors ligne et Flipkart à partir du 24 juillet.

Ceux qui achètent des téléviseurs OnePlus auront la possibilité de profiter d’offres sur les cartes de crédit bancaires HDFC et les transactions EMI et d’EMI sans frais sur les principales transactions bancaires sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et Flipkart. Les clients OnePlus TV Y Series peuvent également bénéficier de remises instantanées allant jusqu’à 1 500 INR sur les transactions par carte de crédit bancaire HDFC et EMI. Et ceux qui cherchent à acheter la série OnePlus TV U1SUHD peuvent bénéficier de remises instantanées jusqu’à 4 000 INR sur les transactions par carte de crédit bancaire HDFC et EMI.

Ceux qui achètent sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et Flipkart peuvent également bénéficier jusqu’à 12 mois d’EMI sans frais avec Bajaj Finserv et Amazon Pay sur le OnePlus 55Q1. En outre, une offre EMI sans frais de 3 mois et 6 mois sur toutes les principales transactions bancaires, ainsi qu’un EMI sans frais de 9 mois uniquement sur les transactions EMI bancaires HDFC lors de l’achat des séries OnePlus TV Y et U1S.

Les clients qui achètent la série OnePlus TV Y dans les centres d’expérience OnePlus et les magasins partenaires hors ligne auront la possibilité de bénéficier de 8 mois d’EMI sans frais avec un acompte de 4 mois et de 8 mois d’EMI sans aucun acompte à l’achat via le consommateur Bajaj Finserv. prêts durables. Ils auront également la possibilité de bénéficier de 8 mois d’EMI sans frais avec un acompte de 4 mois sur les crédits à la consommation de HDFC Bank.

Et s’ils choisissent d’acheter la série OnePlus TV U1 dans les OnePlus Experience Centers et les magasins partenaires hors ligne, ils peuvent bénéficier de 12 mois d’EMI sans frais avec un acompte de 6 mois et de 9 mois d’EMI sans aucun acompte à l’achat via Bajaj. Finserv prêts à la consommation durables. Ils peuvent également bénéficier de 8 mois d’EMI sans frais avec un acompte de 4 mois sur les prêts à la consommation de HDFC Bank.

Pour couronner le tout, Flipkart propose également des remises bancaires instantanées allant jusqu’à Rs 1 500 sur les transactions par carte de crédit ICICI, carte de débit et EMI sur tous les téléviseurs OnePlus dans le cadre de ses Big Saving Days du 25 au 29 juillet.

Un groupe spécial fitness à un prix spécial

Vous vous souvenez de l’édition super cool Steven Harrington des OnePlus Buds Z qui était aussi belle qu’elle sonnait ? Eh bien, OnePlus a maintenant lancé l’édition OnePlus Band Steven Harrington lancée en collaboration avec l’artiste et designer basé à Los Angeles. Le groupe de fitness, qui mettra en vedette les graffitis élégants et élégants, ludiques et contemplatifs de Harrington, ainsi que des caricatures et des dessins époustouflants,

sera disponible en vente libre à partir du 26 juillet. Le groupe a été présenté au prix de Rs 3 299, mais conformément à l’esprit de vente, les clients bénéficieront d’une remise instantanée de 200 INR jusqu’au 29 juillet sur OnePlus.in et Amazon.in.

Et bien plus encore

Des remises sont également disponibles sur OnePlus Audio, Wearables et Accessoires, sur OnePlus.in, les OnePlus Experience Centers, les magasins agréés, les magasins partenaires et Amazon.in, du 24 au 29 juillet. Ceux-ci incluent des remises de prix de Rs 300 sur le OnePlus Buds Z et le OnePlus Band, Rs 100 sur le OnePlus Bullets Wireless Z et le OnePlus Power Bank, et un énorme Rs 691 sur les OnePlus Buds.

Avec ces prix et ces offres, il est logique de ne jamais se contenter de ce que vous avez, n’est-ce pas ? Sortez et prenez un produit OnePlus. Il est peu probable que les prix soient meilleurs que cela.

