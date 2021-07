Offres: Achetez des prix record sur la gamme complète de MacBook Pro et MacBook Air d’Apple (jusqu’à 499 $ de rabais)

La gamme MacBook Pro et MacBook Air d’Apple bénéficie aujourd’hui de réductions sans précédent sur tous les plans, y compris le MacBook Pro 16 pouces 2019, le MacBook Air 13 pouces 2020 et le MacBook Pro 13 pouces 2020.

MacBook Air 13 pouces M1

À partir du MacBook Air 2020 M1 13 pouces, Amazon propose un ordinateur portable de 256 Go pour 899,00 $, en baisse de 999,00 $. Ce prix est disponible dans les trois couleurs d’or, d’argent et de gris sidéral, mais le stock diminue sur les deux dernières options.

De plus, Amazon vend également le MacBook Air 512 Go M1 à 1 099,00 $, contre 1 249,00 $. Ces deux remises représentent des prix bas de tous les temps, et elles sont expédiées et vendues directement depuis Amazon.

MacBook Pro 13 pouces M1

Pour les derniers modèles de MacBook Pro, Amazon a les prix les plus bas jamais enregistrés sur le nouveau MacBook Pro 2020 M1 13 pouces. Vous pouvez obtenir le bloc-notes de 256 Go pour 1 099,99 $, contre 1 299,00 $, en argent et en gris sidéral.

Pour plus de stockage, le MacBook Pro 512 Go M1 est en vente pour 1 299,99 $, contre 1 499,00 $. Ce modèle est également disponible en argent et en gris sidéral à ce prix.

MacBook Pro 16 pouces

Passant au MacBook Pro 16 pouces, nous suivons des prix record sur les deux options de stockage pour cet ordinateur portable 2019. Vous pouvez obtenir le modèle 512 Go pour 1 999,99 $, contre 2 399,00 $. Cette vente est disponible dans les options de couleur argent et gris sidéral.

Le MacBook Pro 1 To 16 pouces est en vente pour 2 299,99 $, contre 2 799,00 $. Comme l’autre modèle, il s’agit d’un prix bas de tous les temps, mais il n’est disponible qu’en argent. Les deux ordinateurs portables sont vendus par Amazon et sont prêts à être expédiés aujourd’hui.

Vous pouvez trouver encore plus de réductions sur d’autres MacBook en visitant notre guide des meilleures offres pour MacBook Pro et MacBook Air. Dans ce guide, nous suivons chaque semaine les remises les plus importantes pour les derniers modèles de MacBook, alors assurez-vous de le mettre en signet et revenez souvent si vous achetez un nouvel ordinateur portable Apple.