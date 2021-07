Offres: Achetez les meilleures ventes de rentrées liées à la technologie de Twelve South, Nimble, Nomad et plus

La rentrée scolaire est déjà à nos portes, et afin de préparer les élèves à la rentrée scolaire, nous collectons toutes les meilleures ventes de rentrée scolaire des sociétés d’accessoires populaires liées à Apple. Ceux-ci incluent Nomad, Twelve South, Nimble, Brydge, et plus encore, avec de nombreuses remises pour faire une brèche dans votre liste de courses, que ce soit pour un retour à l’école en personne ou à distance.

Nomade

Nous avons quelques ventes exclusives prévues pour nos lecteurs pendant la rentrée scolaire, en commençant par 20 % de réduction sur l’ensemble du site sur Nomad jusqu’au lundi 2 août. Vous pouvez faire vos achats sur le site Web de Nomad (articles soldés exclus) et utiliser le code MR20 à économisez 20 pour cent.



Nomad propose une large gamme d’accessoires Apple populaires, notamment des chargeurs sans fil de station de base, des bracelets Apple Watch en titane, des étuis en cuir pour iPhone 12, des étuis AirPods, etc. Vous pouvez également économiser sur les câbles de charge de l’entreprise et sur le mousqueton USB-A vers Lightning Carbon, parfait pour les sacs à dos.

Agile

Notre deuxième exclusivité se trouve chez Nimble, où vous pouvez obtenir 25 pour cent de réduction toute commande en utilisant le code MACRUMEURS25. Ce code durera également jusqu’à la fin du mois d’août.



Chez Nimble, vous pouvez acheter une variété de chargeurs portables, de chargeurs sans fil et d’autres accessoires de charge. Les chargeurs portables de Nimble commencent à 18,72 $ (ordinaires 24,45 $) pour le chargeur portable CHAMP Lite 5 200 mAh, et s’élèvent à 37,47 $ (ordinaires 49,95 $) pour le modèle 10 000 mAh et 74,97 $ (ordinaires 99,95 $) pour le modèle 20 000 mAh.

Pour les chargeurs sans fil, vous pouvez obtenir le pad sans fil APOLLO Duo compatible MagSafe pour 59,97 $ (79,95 $ ordinaire). Et pour les câbles, il y a le PowerKnit USB-C vers Lightning de 1 m pour 18,72 $ (24,95 $ ordinaire).

Douze Sud

Twelve South offre à nos lecteurs une chance de prendre 12% de réduction sur tout le site avec le code MacRumeurs. Il s’agit d’une autre vente qui durera tout le mois d’août et se terminera le 31 août.



Pour les articles liés à la rentrée scolaire, Twelve South a une nouvelle page de destination dédiée à des produits tels que SuitCase pour MacBook, BookBook Case pour iPad, AirSnap et Curve Riser pour iMac. Bien sûr, notre code exclusif fonctionne sur tout le site de Twelve South, vous pouvez donc naviguer n’importe où sur le site Web de l’entreprise et bénéficier d’une réduction de 12% pour le mois prochain.

Pont

La vente de retour à l’école de Brydge propose une vaste collection de claviers iPad de la société à des remises notables, y compris ceux compatibles avec iPad, iPad mini et iPad Pro. Vous trouverez également des accessoires USB-C, une station d’accueil MacBook et plus encore.

Hyper

Hyper propose des concentrateurs et des stations d’accueil USB-C compatibles avec le MacBook Pro et aidera tous ceux qui travaillent sur l’ordinateur portable d’Apple ce semestre à accroître leur productivité. Le hub USB-C 4-en-1 dispose de USB-C, HDMI, USB-A et d’une prise audio 3,5 mm pour 39,99 $, contre 49,99 $.



Le concentrateur PRO 8-en-2 USB-C dispose de HDMI, MicroSD, SD, Mini DisplayPort, 2x USB-A et 2x USB-C pour 99,99 $, contre 119,99 $. Enfin, le hub USB-C 4K HDMI 3-en-1 avec HDMI, USB-A et USB-C à 39,99 $, contre 49,99 $.

Vous trouverez également une paire de solutions de stérilisation polyvalentes en vente chez Hyper cette semaine, notamment une boîte de stérilisation à LED UV-C (199,99 $) et une baguette de stérilisation à LED UV-C (79,99 $). Ces accessoires aident à éliminer les germes et les bactéries de n’importe quel nombre de produits, y compris les articles technologiques.

Adorama

Adorama propose une grande variété de remises sur les ordinateurs, les claviers, les souris, les imprimantes, les écouteurs et plus encore, tous parfaits pour ceux qui retournent à l’apprentissage à distance cet automne.

ZAGG/Mophie

ZAGG propose toujours une offre en cours qui vous permet de réduire de 30 % l’intégralité de votre panier lorsque vous achetez deux produits ou plus sur le site Web de ZAGG. Cela inclut toutes les marques ZAGG, comme InvisibleShield, Mophie, gear4 et Halo.



Les chargeurs portables de Mophie sont des accessoires de sac à dos parfaits, pour tous ceux qui retournent à l’école ou si vous avez encore quelques voyages prévus avant la fin de l’été. Les seules exclusions de la vente sont les articles déjà soldés.

Belkin

Si vous êtes à la recherche de protecteurs de surtension, de tapis de chargement Qi de chevet, de câbles Lightning, d’écouteurs et d’autres éléments essentiels des dortoirs universitaires, la vente de Belkin est un bon point de départ. Vous trouverez de nombreux nouveaux accessoires en vente, ainsi que des produits reconditionnés certifiés à des remises plus importantes.

Office Depot, OfficeMax et Staples

Bien sûr, certaines des meilleures économies sur les fournitures scolaires peuvent être trouvées chez Office Depot et OfficeMax, qui organisent tous deux une vente flash de quatre jours en prévision du retour à l’école des enfants de tout le pays. Vous pouvez économiser jusqu’à 40 % sur les sacs à dos, jusqu’à 70 % sur les crayons de couleur et jusqu’à 65 % sur les articles de rangement essentiels pour les écoles de marque Office Depot.

Staples propose de nombreux prix concurrents sur ces fournitures scolaires essentielles. Les reliures à trois anneaux d’un pouce commencent à 1,88 $, tandis que les fournitures d’art comme une boîte de douze crayons de couleur commencent à 0,97 $.

Pad & Plume

La solde d’été de Pad & Quill propose des réductions notables sur une collection d’étuis pour iPad Pro et iPhone. Pour l’iPhone, les prix commencent à 39,45 $ pour l’étui portefeuille Bella Fino pour iPhone 12 (à l’origine 69,95 $).



Les étuis pour iPad Pro commencent à 58,85 $ pour l’étui pour iPad Pro 11 pouces en cuir Oxford Seconds (à l’origine 129,95 $). Vous pouvez également obtenir l’étui pour iPad Pro 12,9 pouces en cuir Oxford Seconds à 79,90 $ (à l’origine 159,95 $).

Grain

Chez Speck, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30 % sur l’ensemble du site jusqu’au 31 juillet à 23 h 59 HNP, lors de l’événement familial et amical de l’entreprise. Speck propose une large collection de coques compatibles avec les produits Apple tels que l’iPhone 12, l’iPad Pro, le MacBook Pro, les AirPods et bien plus encore.

Autres ventes

Best Buy – Achetez des technologies pour le fitness, les études, la productivité et plus encore. eBay – Économisez jusqu’à 50 % sur les produits de rentrée scolaire, y compris les articles reconditionnés certifiés. JBL – Obtenez jusqu’à 40 % de réduction sur les écouteurs, les écouteurs et plus encore. Moment – Économisez sur les cardans, les sacs à dos, les trépieds et plus encore. Newegg – Économisez jusqu’à 40 % sur les moniteurs de jeu et les PC. OWC – Économisez sur les stations d’accueil USB-C, le stockage, les accessoires d’alimentation et plus encore. Étuis SENA – Obtenez jusqu’à 25 % de réduction sur certains étuis pour iPhone avec le code LEGACY. Cible – Économisez sur la technologie de retour à l’école et d’autres éléments essentiels comme les écouteurs, les tablettes et les calculatrices pour enfants.

