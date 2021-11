Offres: AirPods Max tombe au nouveau plus bas de 429,98 $ (119 $ de rabais)

Amazon a introduit aujourd’hui un nouveau prix bas de tous les temps sur les AirPods Max, disponible sur 429,98 $ dans toutes les couleurs sauf Space Gray. Tous les modèles sont en stock et prêts à être expédiés aujourd’hui également.

Avec cette remise de 119 $, Amazon propose désormais la meilleure offre que nous ayons jamais vue sur les écouteurs haut de gamme AirPods Max d’Apple. Le meilleur prix précédent était d’environ 449 $, également proposé par Amazon.

De plus, nous voyons encore quelques offres solides sur d’autres modèles d’AirPods sur Amazon, y compris les AirPods Pro avec MagSafe pour 189,99 $ (59 $ de rabais) et les AirPods 2 pour 119,99 $ (40 $ de rabais). Tous les modèles sont en stock et vendus directement sur Amazon.

Nous suivons les ventes de chaque modèle d’AirPod dans notre guide Meilleures offres AirPods, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pendant que vous magasinez pour les écouteurs sans fil.

