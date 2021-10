Offres: AirPods Pro 180 $, M1 iPad Pro jusqu’à 170 $ de réduction, chargeur MagSafe à partir de 20 $, plus

Nous sommes maintenant prêts à rassembler toutes les meilleures offres Apple du vendredi dans une liste pratique pour vous. Cette fois-ci, nous entrons dans le week-end avec une forte baisse de prix sur les AirPods Pro d’Apple à 180 $ , en baisse par rapport aux 249 $ habituels. Cet accord rejoint également une nouvelle offre sur l’iPad Pro M1, ainsi que le chargeur officiel MagSafe d’Apple et quelques offres notables d’accessoires Twelve South. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods Pro d’Apple viennent de tomber à 180 $ sur Amazon

Amazon propose désormais Apple AirPods Pro avec étui de chargement sans fil pour 179,99 $ expédiés. Régulièrement à 249 $, il s’agit de l’un des meilleurs prix de l’année, à moins de 1 $ de notre mention précédente, et du total le plus bas que nous puissions trouver. Alors que nous nous attendons à voir les AirPods 3 lors de l’événement de la semaine prochaine, ils remplaceront très probablement ou seront assis à côté des AirPods 2. Cela signifie que les AirPods Pro sont toujours les écouteurs les plus performants d’Apple avec une suppression active du bruit intégrée aux côtés de la véritable connectivité sans fil attendue. Cela s’ajoute à un indice de résistance à l’eau IPX4 prêt pour l’entraînement et jusqu’à 24 heures d’autonomie. Vous trouverez également une prise en charge du streaming audio spatial d’Apple ainsi que les dernières fonctionnalités de streaming sans perte. Consultez notre examen pratique pour un examen plus approfondi, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

L’iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple à partir de 925 $

VIPoutlet (97,2% de commentaires positifs sur plus de 334 000 évaluations) via eBay Daily Deals propose désormais l’iPad Pro 12,9 pouces M1 128 Go gris sidéral (MHNF3LL/A, dernier modèle) pour 925,65 $ expédiés après avoir appliqué le code SPOOKY15 à la caisse. Offrant un match du plus bas historique d’Amazon, vous recherchez le meilleur prix depuis plus d’un mois et une autre chance de voir de quoi il s’agit sur le dernier et le meilleur d’Apple dans le monde d’iPadOS. Il y a tellement de fonctionnalités intéressantes sur le nouvel iPad Pro 12,9 pouces qu’il est difficile de trouver un point de départ. Toute la puissance de la nouvelle puce M1 sera certainement un point culminant pour beaucoup, bien que l’inclusion d’un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz soit un autre avantage.

Chargeur MagSafe officiel d’Apple à partir de 20 $ (Reg. 39 $)

A4C via eBay Daily Deals propose le chargeur MagSafe officiel d’Apple pour 19,95 $ expédiés à l’état de boîte ouverte. Expédié avec un délai de retour de 30 jours.

Verizon Wireless propose désormais le chargeur officiel Apple MagSafe pour 29,99 $ expédié une fois ajouté à votre panier. En baisse par rapport au tarif habituel de 39 $, l’offre d’aujourd’hui bat la remise Amazon concurrente de 4 $ afin d’offrir le troisième meilleur prix à ce jour, à moins de 3 $ de notre mention précédente. Si vous avez essayé le nouvel iPhone 13 au cours des dernières semaines et que vous êtes enfin prêt à découvrir en quoi consiste MagSafe, l’offre d’aujourd’hui vous offre un moyen plus abordable de réaliser des économies.

Nouveaux bas sur l’équipement Twelve South: BookBook Vol 2 à partir de 56 $, MagSafe BookBook à partir de 59 $, plus

Amazon propose désormais une sélection d’accessoires Twelve South pour iPad et iPhone en vente. Notre préféré est le BookBook Vol 2 pour iPad Pro 12,9 pouces à 63,99 $ expédié. En baisse par rapport à 80 $, l’offre d’aujourd’hui bat notre mention précédente de 6 $ supplémentaires pour marquer un nouveau plus bas que nous avons suivi. Cet étui est conçu pour l’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple, y compris le tout nouveau M1, et s’adapte même facilement au Magic Keyboard ou au Smart Keyboard Folio. Il y a une poche intérieure pour ranger des papiers ou des câbles, et vous trouverez même un support pour votre Apple Pencil. Conçu à partir de cuir véritable pleine fleur, c’est l’un des meilleurs moyens d’améliorer votre expérience iPad en déplacement. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Examen Abode Cam 2: Comment se compare-t-il à Wyze Cam v3? [Video]

Pratique : édition Battlefield 2042 de WD Black SN750 SE + premières impressions de la bêta ouverte [Video]

Test du moniteur Scepter Nebula 44 pouces : des jeux ultra-larges à petit budget [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :