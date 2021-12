Offres: AirPods Pro atteint 179 $, le portefeuille officiel Apple Leather MagSafe tombe à 24 $, plus

Toutes les meilleures offres de mardi sont mises en vedette par une dernière chance de mettre des AirPods Pro sous l’arbre à 179 $. C’est à côté du portefeuille officiel Apple Leather MagSafe pour 24 $ et Beats Studio Buds à un niveau record. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Terminez les AirPods Pro avec le nouveau boîtier de chargement MagSafe à 179 $

Amazon propose actuellement les Apple AirPods Pro récemment actualisés avec étui de chargement MagSafe pour 179 $ avec livraison avant Noël. En baisse de 249 $, l’offre d’aujourd’hui est la plus basse que nous ayons vue depuis le Black Friday, la troisième meilleure à ce jour, et 70 $ d’économies globales.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge de Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même format qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement.

Obtenez un portefeuille officiel Apple Leather MagSafe pour 24 $

Best Buy propose désormais le portefeuille Apple Leather MagSafe pour 24 $. Atteignant normalement 59 $, l’offre d’aujourd’hui représente 59 % d’économies, soit 20 $ sous notre mention précédente et un nouveau plus bas historique.

Bien sûr, ce n’est pas le modèle qui vient de sortir qui est intégré à Apple Find My, mais ces portefeuilles officiels en cuir MagSafe offriront une grande partie de la même expérience autrement, et pour moins d’argent aussi. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre combiné iPhone 12 ou iPhone 13, chacun est livré avec une construction en cuir européen tanné et fini avec de la place pour contenir deux cartes d’identité ou cartes bancaires différentes. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les Beats Studio Buds reviennent à des plus bas historiques dans plusieurs styles

Si vous avez raté la remise Black Friday, plusieurs détaillants vous offrent désormais une autre chance d’économiser sur les Beats Studio Buds. Vous pouvez baisser le prix à 100 $ dans plusieurs styles. Récupérant normalement 150 $, vous envisagez un match du plus bas historique fixé une seule fois auparavant à 33% de réduction.

Après avoir été lancés plus tôt cet été en tant que certaines des dernières offres audio de Beats, ses nouveaux Studio Buds arrivent dans trois styles différents avec une véritable conception sans fil adaptée à tout, du port quotidien aux entraînements et plus encore. Parallèlement à la suppression active du bruit, il existe un mode de transparence, et vous envisagez également la prise en charge de Hey Siri, un boîtier de charge compact avec USB-C qui offre une autonomie de batterie jusqu’à 24 heures et une résistance à l’eau IPX4. Plongez dans notre examen pratique.

