Offres: AirPods Pro avec MagSafe disponible pour 169,99 $ et livraison de Noël sur Amazon (79 $ de rabais) [Update: Expired]

Amazon propose aujourd’hui les AirPods Pro d’Apple avec étui de chargement MagSafe pour 169,99 $ et livraison avant le jour de Noël, en baisse par rapport au prix initial de 249,00 $. Il s’agit de 10 $ de réduction sur le prix plancher de 159,99 $ que nous avons suivi le Black Friday et le Cyber ​​Monday, et c’est toujours une bonne affaire pour tous ceux qui font leurs achats en cette période des fêtes.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Il est également possible que ce soit votre dernière chance d’obtenir les AirPods Pro avec MagSafe à un prix particulièrement réduit et livrés à temps pour les vacances. La livraison gratuite sur Amazon donne actuellement une date du 17 au 18 décembre, donc bien que les AirPods Pro ne soient pas techniquement en stock maintenant, vous pouvez les commander maintenant à ce prix réduit et les obtenir toujours avant la fin du mois.

Sinon, l’accord le plus cohérent que nous avons suivi sur les AirPods après le Black Friday a été sur les AirPods 3, disponibles pour 149,99 $ sur Amazon, contre 179,00 $. Vous verrez cette étiquette de prix à la caisse après l’application automatique d’un coupon de 19,99 $, et Amazon garantit également actuellement une date de livraison autour du 11 décembre.

Nous suivons les ventes de chaque modèle d’AirPod dans notre guide Meilleures offres AirPods, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pendant que vous magasinez pour les écouteurs sans fil.

Mettre à jour: L’accord AirPods Pro a maintenant expiré.

